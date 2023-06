Africa CEO Forum : AGL va partager son expertise en logistique

L' Africa CEO Forum se tient à Abidjan du lundi 5 au mardi 6 juin 2023 à Abidjan. AGL, acteur majeur de la logistique en Afrique, prend part à ce sommet annuel en qualité de partenaire Diamond. Africa Global Logistics y présentera sa stratégie de logistique multimodale.

Africa CEO Forum : AGL, partenaire Diamond

Africa Global Logistics annonce sa participation au sommet annuel de l’AFRICA CEO Forum qui se déroulera du 5 au 6 juin 2023, à Abidjan, en tant que partenaire Diamond. En effet, AGL profitera de sa présence pour présenter sa stratégie de logistique dans le domaine portuaire, logistique, maritime et ferroviaire.

"L'édition de cette année de l’AFRICA CEO Forum offre à AGL une plateforme idéale pour présenter et partager nos réalisations et expériences de logisticiens majeurs sur le continent, ainsi que nos perspectives et nos aspirations pour l'avenir de l'Afrique. Nous nous mobilisons pour contribuer activement à la dynamique économique du continent et nous sommes déterminés à favoriser des partenariats stratégiques avec les autres acteurs de l’écosystème pour dynamiser davantage, le potentiel de l'Afrique", a déclaré Philippe Labonne, président d'AGL.

Il faut noter que M. Labonne animera un panel de haut niveau portant sur le thème "le rôle de la logistique dans la souveraineté alimentaire du continent africain". À cette occasion, il abordera à cette tribune, les solutions logistiques et les synergies opérationnelles déployées par AGL, pour favoriser l’approvisionnement de l’Afrique en produits de grande consommation, afin de relever les défis liés à la souveraineté alimentaire du continent.

Pour sa part, Tahirou Barry, directrice financière des activités Ports & Terminaux d’AGL, interviendra autour du panel : « ZLECAf, créer les systèmes de transport multimodaux aptes à stimuler le commerce transfrontalier ».

AGL accompagne l'Afrique en fournissant des solutions logistiques sur mesure basées sur ses expertises opérationnelles dans les domaines de la mer, du rail et de la route. AGL améliore la connectivité des territoires, stimule le commerce intra-africain et contribue à la mise en place d'un écosystème logistique vertueux pour toutes ses parties prenantes.

Partenaire stratégique des transformations de l’Afrique ayant un fort ancrage sur le continent, l’entreprise travaille également avec les acteurs des secteurs des infrastructures, de l’énergie, des mines, de l’agriculture, et d’autres secteurs, pour garantir la logistique durable du continent, dans le respect des normes environnementales.