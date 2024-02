Le sacre des Eléphants à la CAN 2023 n’a laissé personne indifférente. Ainsi, Guillaume Soro, ancien président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, a adressé un message de félicitation aux joueurs ivoiriens.

Les mots de Guillaume Soro aux Eléphants après leur sacre à la CAN 2023

L’ancien Premier ministre de Côte d’Ivoire, Guillaume Soro est très ému de la victoire des Eléphants en finale de la CAN 2023. Il l’a fait savoir à travers un message publié sur ses canaux officiels. Au regard du parcours des joueurs ivoiriens lors de cette compétition, l’ancien secrétaire général de la Fesci a tenu à adresser toutes ses vives félicitations aux joueurs et à tout le staff technique.

« C’est avec une immense joie et une fierté nationale que j’ai suivi la victoire des Éléphants en finale de la CAN. C’est la troisième étoile pour la Côte d’Ivoire ! Cette victoire historique est la preuve qu’il ne faut jamais vendre la peau de L’ÉLÉPHANT avant de l’avoir tué. Je félicite l’équipe, le staff et tous ceux qui ont contribué à ce succès », peut-on lire dans la note.

À en croire ce dernier, à travers ce tournoi, la Côte d’Ivoire a démontré au monde entier qu’elle est réellement un pays hospitalier. Guillaume Soro indique donc que cela permet d’oublier un instant les différences en s’unissant autour d’une passion commune qui est le football.

Pour lui, cette victoire est un immense bonheur pour le peuple ivoirien. Car « elle apporte de la joie et permet de transcender les différences pour se retrouver unis autour d’une passion commune : le football. L’organisation de la CAN 2023 a été un succès et notre pays a su montrer au monde entier sa capacité à rassembler et à célébrer la fraternité africaine. La CAN 2023 a été une grande réussite et a permis de démontrer une fois de plus que le sport est un puissant facteur de rassemblement et d’unité », a-t-il conclu.