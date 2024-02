Au Niger, un violent incendie s’est déclaré dans le marché « Haro Banda ». Ce feu qui s’est déclenché au petit matin du samedi a causé plusieurs dégâts matériels dans ce principal marché de l’arrondissement communal V.

Le marché « Haro Banda » victime d’un incendie au Niger

Le marché « Haro Banda » est complètement dévasté par un incendie qui a pris tout sur son chemin. Selon les premières informations, le feu provient d’un court-circuit dans une boutique qui s’est par la suite propagé dans le marché. Cet incendie a rapidement pris de l’ampleur avec des explosions qui ont créé la psychose générale dans le rang des riverains de cette localité du Niger.

Informés, les sapeurs-pompiers se sont aussitôt rendus sur les lieux. Ainsi, avec l’aide de la police, les soldats du feu ont essayé d’éteindre le feu et de sauver ce qui peut l’être. Mais les voies d’accès très exiguës et le désordre qui y régnait ainsi que la présence de la foule n’ont véritablement pas facilité la tâche aux secours. Toute chose qui a fait que la maîtrise de l’incendie a pris un peu plus de temps, malgré la promptitude des soldats du feu du Niger.

Après la maîtrise de la situation, plusieurs autorités de la région et du gouvernement du Niger se sont dépêchées sur les lieux. Il s’agit du Gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Assoumane Abdou Harouna, le président du Conseil de la Ville de Niamey, Oumarou Moumouni Dogari ainsi que le ministre du Commerce et de l’industrie, Asman Seydou ont effectué le déplacement sur les lieux pour faire le constat. Ces derniers ont chacun en ce qui les concerne exprimés leur compassion aux victimes de l’incendie.

Aussi, ils ont condamné les branchements électriques qui sont faits sans respect d’aucun et l’occupation de façon anarchique dans le marché. Ils n’ont pas manqué de faire savoir que des mesures seront désormais prises pour mieux assainir et sécuriser tous les marchés de la capitale et de l’intérieur du Niger.