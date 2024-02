Le président ivoirien Alassane Ouattara a décrété ce lundi 12 février 2024, jour férié, chômé et payé sur toute l’étendue du territoire national de la Côte d’Ivoire. Cette décision a été prise suite à la victoire (2-0), des Eléphants de la Côte d’Ivoire face aux Supers Eagles du Nigeria en finale de la CAN 2023.

Alassane Ouattara prend une décision suite à la victoire des Eléphants

Dans une rencontre qui a tenu toutes ses promesses ce dimanche soir, la Côte d’Ivoire est venue à bout d’une équipe du Nigeria qui a été coriace jusqu’au bout. Les poulains d’Emerse Faé ont réussi à arracher la victoire grâce aux réalisations de Kessie et Sebastien Haller (2-1) pour s’offrir une troisième étoile continentale. Cette victoire qui a tenu en haleine toute la Côte d’Ivoire, a fait réagir le président Alassane Ouatatra qui a adressé ses vives félicitations aux Eléphants de la Côte d’ivoire.

« Nous sommes Champions d’Afrique ! Quel bonheur ! Bravo, bravo, bravo à nos Éléphants ! Merci pour cette troisième étoile offerte à la Nation ! Nous sommes fiers de vous », a fièrement déclaré le président Alassane Ouattara.

Mais ce n’est pas tout. En raison de la victoire des éléphants, Ouattara a signé un décret, déclarant, à titre exceptionnel, le lundi 12 février 2024, jour chômé et férié sur toute l’étendue du territoire national. « Le lundi 12 février 2024, décrété jour férié, chômé et payé en Côte d’Ivoire. L’annonce a été faite par le Président Alassane Ouattara après la victoire des éléphants », peut-on lire sur la page du gouvernement ivoirien.

Pour rappel, l’entraineur de la Côte d’Ivoire, Ermerse Faé a été élu meilleur entraineur de la compétition et le jeune Simon Adingra, auteur d’une prestation XXL à la finale, a reçu le prix d’Homme du Match TotalEnergies et celui du meilleur jeune joueur du tournoi. “On l’a fait ensemble, on est champion d’Afrique, c’est incroyable. Je viens de vivre l’un des plus beaux moments de ma vie et cela c’est grâce à mes frères d’arme. C’est la preuve qui ne faut jamais abandonner dans la vie. Je pense actuellement à mon père qui n’est plus des nôtres, je sais qu’il aurait été fier de moi, de nous, de notre équipe ce soir” a lancé l’attaquant.