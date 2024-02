Au Niger, les auteurs du vol de 55 millions FCFA qui a lieu au service financier du rectorat de l’université de Tahoua ont été mis aux arrêts. Les enquêtes entamées par la police nationale de la région de Tahoua juste au lendemain de ce vol du 31 janvier dernier, ont permis de mettre la main sur deux agents en service au sein de l’institution.

Vol de 55 millions FCFA à l’université de Tahoua au Niger : 2 présumés auteurs arrêtés

Les éléments de la police nationale de la région de Tahoua au Niger ont procédé à l’arrestation de deux agents de l’université de Tahoua. Ces derniers sont impliqués dans le vol d’une somme de 55 millions FCFA contenue dans deux coffres-forts au service financier du rectorat de l’université Djibo Hamani de Tahoua – UDHT. Un vol intervenu dans la nuit du 31 janvier dernier. Il s’agit, en effet, d’un gardien et d’un ouvrier exerçant au sein de ce haut lieu du savoir.

Selon les informations, les mis en cause ont réussi à casser les deux coffres-forts à l’aide d’une tenaille. Ensuite, ils sont allés sécuriser les sous dans une fosse sur la voie de Bambey située non loin de l’université, puis les débris des coffres-forts sont dissimulés dans une brousse. Les deux malfrats ont prévu de se partager le butin une fois que l’affaire aura été étouffée. Mais en attendant, ils ont juste retiré une somme de 106 mille francs comme argent de poche.

Grâce à la bravoure des forces de défense et de sécurité, les voleurs ont été appréhendés puis présentés aux autorités de la région de Tahoua. Ainsi, lors de cette présentation, le reste de l’argent a été retrouvé en leur possession ainsi que d’autres objets. Il s’agit de débris des coffres-forts, bons d’essence, une tenaille qui leur a servi à couper la grille de la fenêtre du service financier et à casser les deux coffres-forts, et une moto ayant servi à transporter l’argent volé ainsi que les débris.

Le Gouverneur de la région de Tahoua Oumarou Tawayé en a profité pour féliciter les forces de défense et de sécurité (FDS) de ladite région du Niger. L’autorité n’a pas manqué de les encourager à poursuivre la veille dans la région de Tahoua.