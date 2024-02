L’Union européenne (UE) désapprouve la décision de Macky Sall de reporter la présidentielle au Sénégal. Dans une déclaration publiée ce vendredi, Joseph Borrell, haut représentant, a donné la position de l’Organisation sur la situation qui prévaut au Sénégal.

Dans une déclaration portée par son haut représentant Joseph Borrell, l’Union européenne s’est montrée catégorique sur la décision de Macky Sall. Pour elle, il n’est pas question de définir un autre calendrier en dehors de ce que la constitution a prévu.

L’Union européenne lance un appel aux autorités à prendre les mesures nécessaires afin d’organiser l’élection présidentielle le plus rapidement possible, en conformité avec la Constitution du Sénégal et le Protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Il est crucial pour la crédibilité et l’inclusivité de l’élection que toutes les parties puissent effectivement prendre part aux décisions touchant aux caractéristiques essentielles du processus électoral, dans un esprit de dialogue constructif et de transparence.

