Le gouvernement togolais a pris des mesures importantes pour assurer la sécurité et le bon déroulement des prochaines élections législatives et régionales. Ainsi, il crée la Force Sécurité Élections Législatives et Régionales 2024 (FOSELR 2024) toujours pour la sécurité des uns et des autres.

Élections législatives au Togo : l’État crée une unité de sécurité

Cette force, composée d’agents de la Police nationale, de la Gendarmerie nationale et de la Réserve opérationnelle, a pour mission principale de garantir la sécurité et de préserver un climat de paix pendant tout le processus électoral.

En effet, la FOSELR 2024 opérera sous le commandement du ministère en charge de la sécurité. Son objectif principal est d’assurer efficacement la sécurité dans le contexte électoral. De plus, la supervision de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) renforcera également la crédibilité et l’indépendance du processus électoral.

Par ailleurs, il urge de rappeler que la campagne électorale, commence du 28 mars au 11 avril 2024. En réalité, ces différentes mesures démontrent l’engagement du gouvernement togolais à assurer des élections pacifiques et transparentes.

Il faut noter que le gouvernement de Faure Gnassingbé mène des démarches nécessaires pour une élection transparente respectant les normes nationales et internationales.