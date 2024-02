La 39ème édition des Victoires de la musique s’est ouverte cette année au Rap et au Hip-Hop. Aya Nakamura, la reine du r’n’b, encensée par les enfants de Madonna, a enfin obtenu le vendredi 9 février la reconnaissance de la grand-messe de l’industrie musicale française. Elle a été désignée « Artiste féminine » de l’année.

Aya Nakamura reçoit enfin un trophée majeur aux Victoires de la musique 2024

Un impair vient enfin d’être réparé à la 39ème édition des Victoires de la musique 2024. Le Rap présent en France depuis plus de 40 ans et ses courants ont toujours été snobés à cette prestigieuse cérémonie de récompense des meilleurs artistes français et européens. La chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde, Aya Nakamura qui n’avait pourtant récolté jusqu’ici qu’une récompense annexe aux Victoires de la musique, a reçu un prix à l’édition 2024 à hauteur de sa carrière et de son talent.

La chanteuse âgée de 29 ans a reçu l’un des trophées majeurs le vendredi 9 février à savoir le prix de l’’’Artiste féminine’’ de l’année à la Seine musicale de Paris. Elle n’était toutefois pas présente pour recevoir le prix à cause de la situation de cambriolage dont elle a été victime à son domicile il y a quelques jours où son compagnon a été agressé. En s’imposant une fois de plus, Aya Nakamura démontre aux yeux du monde qu’elle reste et demeure l’une des valeurs sûres de la musique made in France dans le monde. Et c’est encore une couronne de plus pour elle après sa consécration l’année dernière à la la première cérémonie des Flammes où elle a eu le prix de l’artiste de l’année.

Outre, Aya Nakamura, d’autres artistes français comme la jeune artiste de 24 ans, Zaho de Sagazan, qui était la grande favorite de cette 39ème édition des Victoires de la musique, en est désormais la grande gagnante puisqu’elle est repartie avec quatre trophées dans les cinq catégories où elle était nommée à savoir chanson originale de l’année, révélation scène, révélation féminine et album de l’année. Zaho de Sagazan s’est inclinée dans la catégorie création audiovisuelle face à Shay et le clip de ‘’Commando’’.