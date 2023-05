France : Aya Nakamura sacrée meilleure artiste féminin de l’année

Aya Nakamura est actuellement aux anges. La chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde, a remporté le titre de meilleure artiste féminin de l’année lors de la première édition des Flammes à Paris.

Aya Nakamura remporte un trophée de meilleure artiste féminin de l’année

Aya Nakamura vient de prendre une belle revanche sur sa carrière musicale. Après la polémique de sa bagarre avec ex-époux, Vladimir Boudnikoff et le scandale de sextape qui a fuité sur la toile, la chanteuse franco-malienne de 28 ans peut à présent sourire grandement.

Celle qui est l’artiste francophone la plus écoutée dans le monde et qui n’a jamais remporté un prix majeur aux Victoires de la musique, a été sacrée meilleure artiste féminin de l’année.

L’interprète de la chanson à succès ‘’Djadja’’, a reçu dans la nuit du jeudi 11 à vendredi 12 mai 2023, une jolie statuette à la hauteur de son immense talent au théâtre du Châtelet, à Paris lors de la première édition de la cérémonie des Flammes, trophées dédiés au rap et ses courants.

Les Flammes se veulent une alternative aux Victoires de la musique, qui sous-représentent le rap et ses courants dans les récompenses.

Cette fois, ce prix des Flammes découle du choix de jurés, professionnels de l’industrie musicale dans la sphère rap/r’n’b/nouvelle pop.

Au mois de janvier dernier, Aya Nakamura a sorti un nouvel album baptisé ‘’DNK’’. Ce 4ème hit cumule plus de 900 millions de vues sur YouTube et a même fait danser les enfants de Madonna, comme on l’a vu sur les réseaux sociaux.

Parmi les autres grands gagnants, il y a le chanteur Gazo, représentant de la drill, courant sombre du rap venu de Chicago, qui a été récompensé comme l’artiste masculin de l’année et qui a remporté par la même occasion, l'album Spotify de l’année, la plateforme musicale, partenaire de la cérémonie des Flammes.