France: La chanteuse Aya Nakamura et son conjoint devant les tribunaux

La célèbre chanteuse française d'origine malienne, Aya Nakamura, et son compagnon Vladimir Boudnikoff ont été placés en garde à vue pour « violences réciproques sur conjoint », informent plusieurs médias européens ce mercredi 10 août 2022.

Ce qu'il s'est passé entre Aya Nakamura et son conjoint Vladimir Boudnikoff

Selon plusieurs médias occidentaux, Aya Nakamura et son amoureux ont été placés en garde à vue le samedi dernier au commissariat de Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis à la suite de faits qui se seraient déroulés à leur domicile. Et c'est le couple même qui a fait appel à la police suite à une dispute qui serait devenue très houleuse.

Après plusieurs heures d’interrogatoire, nos amoureux sont repartis libres, mais ils seront jugés en novembre prochain par le tribunal correctionnel de Bobigny pour violences par conjoint. Pour rappel, Aya Nakamura est une chanteuse française née à Bamako mais qui a grandi à Aulnay-sous-bois, en banlieue parisienne.

Agée de 27 ans, elle est l'une des rares artistes féminines pratiquant une musique dite "urbaine", à rencontrer un incroyable succès. Son deuxième album dévoilé en 2018, sobrement intitulé Nakamura (du nom d’un des héros de la série américaine Heroes), a complètement changé sa vie.

Il a été certifié disque d'or deux semaines seulement après sa sortie. Cet album contient des tubes tels que ''Djadja'' qui cumule plus de 877 millions de vues sur YouTube et « Pookie », s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires.