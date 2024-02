Le Comité opérationnel de gestion des urgences de santé et des contingences pour la CAN 2023 annonce 41 décès depuis le début de la compétition.

CAN 2023 : Le Comité opérationnel de gestion des urgences de santé dresse son bilan

Ce sont au total 41 décès qui ont été observés depuis le début de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023, qui se tient en Côte d’Ivoire. L’information émane du ministère de la Santé publique, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, à travers le Comité opérationnel de gestion des urgences de santé de la CAN 2023.

« Nous constatons qu’il y a beaucoup d’événements sanitaires les jours de match de la Côte d’ivoire surtout en cas de victoire. Il y a de nombreux accidents de la voie publique avec des blessés graves et malheureusement des décès. Au cours de la 8è de finale, nous avons déploré sept (07) décès et environ quinze (15) après les quarts de finale à Abidjan », note le ministère de la Santé.

Il faut noter que le dispositif opérationnel du Comité opérationnel de gestion des urgences de santé de la CAN 2023 se base sur les hôpitaux support de chacun des PRES. La stratégie sanitaire organise la mise en place d’un dispositif pour la prise en charge médicale et médico-chirurgicale de toutes situations d’urgence sanitaires.

« Le ministère de la Santé de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle à travers la Direction générale de la Santé propose cette stratégie pour harmoniser les interventions sanitaires et mutualiser les ressources lors de la CAN 2023. Cette prise en charge couvre aussi bien les villes où se jouent les matchs et éventuellement dans les villes voisines et sur les différentes routes », précise le ministère.