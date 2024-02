Quelques jours après avoir quitté le banc des Éléphants de Côte d’Ivoire, Jean-Louis Gasset revient sur l’atmosphère « dévastée » dans le vestiaire ivoirien après la défaite contre la Guinée Équatoriale.

Jean-Louis Gasset : « Il ne faut plus jamais revivre ça »

Le ciel s’était assombri au-dessus des Ivoiriens le 22 janvier 2024 lors d’un match des phases de poules dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023. Les Éléphants de Côte d’Ivoire avaient été humiliés sur leurs installations au stade olympique Alassane Ouattara d’Ébimpé (4-0).

PUBLICITÉ

Après cette débâcle, Jean-Louis Gasset a présenté sa démission. Les supporters ivoiriens ont bruyamment manifesté leur colère contre le président Idriss Diallo et la FIF (Fédération ivoirienne de football). Au moment où la Côte d’Ivoire se prépare à disputer la finale de la CAN 2023 contre le Nigeria, l’ex-sélectionneur ivoirien revient sur l’ambiance dans le vestiaire à la suite du revers contre la Guinée Équatoriale.

« Après les 4-0 contre la Guinée Équatoriale, on était dans un vestiaire dévasté avec des affrontements à l’extérieur du stade .

Je voyais les joueurs sur leurs portables pour prendre des nouvelles de leur famille. Ils avaient peur. Il ne faut plus jamais revivre ça ! On était au bord d’une catastrophe, franchement », a-t-il déclaré dans les colonnes de L’Équipe.

Le technicien français a expliqué que c’est la première fois qu’il démissionne de son poste d’entraineur en 35 ans de carrière. « Qu’on me dise que je suis NUL , je suis VIEUX , tu n’a jamais entraîné en Afrique, d’accord, mais là, ça prenait une tournure dramatique’, a-t-il déploré.

« Des gens allaient à notre hôtel, à la Fédération, il y’avait des pneus sur la route plus les policiers partout. Le président Idriss Diallo recevait des appels du commissaire dans mon bureau au stade pour lui expliquer ce qu’il se passait dehors . (…) Quand j’ai remis ma démission à Idriss Diallo, il m’a demandé une nuit de réflexion. Mais c’était la meilleure solution. Idriss Diallo est un type formidable, courageux », s’est-il souvenu.