La cérémonie de clôture de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire prévue le dimanche 11 février au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé s’annonce plus que exceptionnelle. Parmi les nombreux artistes qui feront une prestation figurent la chanteuse ivoirienne, Roseline Layo.

Roseline Layo va offrir une prestation à la cérémonie de clôture de la CAN 2023

Les mélomanes ivoiriens et particulièrement les fans de la chanteuse Josey ont fait un tapage sur les réseaux sociaux pour que leur idole soit présente à la cérémonie d’ouverture de la CAN 2023 le samedi 13 janvier au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé. Leur appel a été entendu et l’interprète de la chanson ‘’Zambéléman’’, a majestueusement offert une belle prestation qui a été appréciée par tous.

Voilà que la cérémonie de clôture de la 34ème édition de la compétition continentale est prévue le dimanche 11 février avant le choc de la finale entre les Eléphants de Côte d’Ivoire et les Super Eagles du Nigéria dans le même cadre du stade d’Ebimpé. Alors que nombreux sont les fans du tube ‘’Coup du marteau’’, a avoir sur la scène ce jour-là Tamsir et sa joyeuse bande de copains, on annonce également la participation de Roseline Layo.

L’annonce a été faite le jeudi 8 février sur les réseaux sociaux par une plateforme dont l’une des responsables travaille en étroite collaboration avec la chanteuse du titre à succès ‘’Môgô Fariman’’. ‘’Félicitations à Roseline Layo qui prestera à la cérémonie de clôture de la CAN 2023’’, écrit-elle. Cette bonne nouvelle a été accueillie chaleureusement par les nombreux fans de l’artiste. Sur la toile, des internautes n’ont pas manqué de féliciter le COCAN qui a eu le nez creux d’inviter cette chanteuse qui marque son temps dans l’univers musical ivoirien.

Certainement que la prestation de Roseline Layo au dîner-gala organisé récemment par le COCAN en faveur de la Confédération Africaine de Football (CAF) dénommé ‘’AKWABA CAF’’, a été l’élément catalyseur qui a motivé les responsables du COCAN à la mettre sur la liste des artistes qui vont gratifier d’un spectacle à la cérémonie de clôture le dimanche 11 février au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé.