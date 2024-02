La rappeuse américaine, Nicki Minaj a été fascinée par la belle prestation de Burna Boy aux Grammy Awards à Los Angeles aux Etats-Unis. Du coup, elle a annoncé sur les réseaux sociaux faire un featuring avec lui après Davido.

Nicki Minaj prépare un featuring avec Burna Boy

Les artistes nigérians ont fait une grande percée au pays de l’Oncle Sam. Leur influence sur l’échiquier musical américain a fait que de nombreuses stars de ce pays s’empressent de faire des collaborations avec eux. Et celui qui se démarque dans le lot des chanteurs nigérians est Wizkid. Il a fait des featurings avec des poids lourds de la musique internationaux à savoir Rihanna, Beyonce, Rick Ross, Drake, Kanye West, Lil Wayne, Nicki Minaj et bien d’autres encore.

Bien que la star de la musique Naïja, Burna Boy, soit le premier à avoir décroché un trophée aux Grammy Awards en 2021, il n’a pas eu autant de collaboration avec les artistes américains. Mais, une collaboration qui s’annonce explosive est en train de profiler à l’horizon avec la rappeuse américaine, Nicki Minaj. Cette dernière a annoncé sur son compte Instagram un court extrait audio d’un featuring inédit avec Burna Boy.

Dans ce teaser, on peut y entendre la voix percutante de la chanteuse américaine sur la chanson de la star nigériane Burna Boy dénommée ‘’Tested, Approved & Trusted’’, qui figure sur son 7ème album ‘’I Told Them’’ et qui a bénéficié également de la participation des stars du Rap américain J Cole et 21 Savage ainsi que de la contribution créative de RZA et GZA du célèbre Wu-Tang Clan.

En partageant cet aperçu sur ses réseaux sociaux, Nicki Minaj a attisé la curiosité et révélé son souhait de rapprocher les scènes Rap américains et Afro-Beats nigérians. L’envie de la rappeuse de travailler avec Burna Boy fait suite à sa bonne performance à la 66ème cérémonie des Grammy Awards, où il est devenu le premier artiste africain à se produire lors de cette prestigieuse soirée de récompenses des artistes internationaux. C’est la deuxième fois que Nicki Minaj va faire un featuring avec un artiste nigérian après Davido sur son troisième album intitulé ‘’A Better Time’’, et sur la chanson ‘’Holy Ground’’.