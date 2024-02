Le chanteur nigérian, Burna Boy n’a pas été récompensé aux Grammy Awards 2024 à Los Angeles. Mais, il a fait une grosse sensation lors de cette soirée qui lui a valu d’empocher la somme d’un million de dollars environ 609 784 100,00 Francs CFA. Et d’être aussi classé 6ème au rang des 100 meilleures performances aux Grammy Awards établi par Billboard.

Burna Boy fait sensation aux Grammy Awards 2024 et empoche près de 7 millions de Francs CFA

Les chances de l’Afrique ont été très minces à la prestigieuse cérémonie des Grammy Awards 2024 à Los Angeles aux Etats-Unis. Dans le contingent africain, il y avait les artistes nigérians Davido, Burna Boy, Ayra Starr, Asake et Olamide ainsi qu’une seule artiste sud-africaine, Tyla. C’est cette dernière qui a tiré seule l’Afrique vers le haut avec un seul prix dans la catégorie « Meilleure performance de musique afro » avec son hit, « Water ».

Le chanteur Afro-Beat, Burna Boy était très attendu lors de cette soirée. Bien qu’il n’a pas eu de récompense cette année (il est le premier artiste à avoir un prix en 2021), l’artiste a fait une grosse prestation. Sa présence aux côtés de grandes voix internationales comme 21 Savage marque un véritable tournant pour la musique africaine qu’il a élevée sur une grande scène mondiale.

Non seulement, il a donné de la force à la musique made in Africa lors des Grammy Awards, l’artiste africain de l’année au Soundcity MVP Awards 2023 a empoché un gros pactole d’une valeur non négligeable d’un million de dollars soit l’équivalent de 609 784 100,00 Francs CFA. En plus de cette grosse performance qui consolide la position de Burna Boy au rang des précurseurs dans l’industrie musicale africaine sur l’échiquier mondial, il a été récompensé par Billboard.

Le magazine américain de classement des meilleurs artistes dans le monde reconnaît la capacité constante de Burna Boy à mettre en valeur la richesse musicale de l’Afrique sur une plateforme mondiale. Ainsi, le chanteur nigérian se retrouve dans le top 10 des meilleures performances. Il occupe le rang remarquable de 6ème place dans le classement très convoité des 100 meilleures performances aux Grammy Awards établi par Billboard.