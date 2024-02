Le Niger a réaffirmé le caractère « irréversible » de sa décision de quitter « sans délai » la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dans une correspondance adressée à la Commission de l’organisation sous-régionale.

Le Niger confirme son retrait de la CEDEAO

Le Niger a fustigé les sanctions imposées par la CEDEAO, les qualifiant de « contraires aux dispositions communautaires pertinentes » et de « violation du droit d’accès à la mer et depuis la mer et la liberté de transit du Niger ». « Le Ministère réitère le caractère irréversible de la décision du Gouvernement de la République du Niger de se retirer sans délai de la CEDEAO en raison de la violation par l’Organisation de ses propres textes, ainsi que les autres raisons légitimes mentionnées dans le communiqué conjoint N 001 du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, en date du 28 janvier 2024 », a indiqué la correspondance.

En effet, a poursuivi le document, « la CEDEAO, par ses décisions issues des Conférences des Chefs d’Etat et de Gouvernement, en date du 30 julliet 2024, 10 août 2025 et 10 décembre 2023, a imposé au Niger des sanctions contraires aux dispositions communautaires pertinentes, notamment au Traité révisé de la CEDEAO du 24 juillet 1993 et au Protocole additionnel A/SA.13/02/12 du 17 février 2012 portant régime des sanctions à l’encontre des Etats qui n’honorent pas leurs obligations vis-à-vis de la CEDEAC »

« Ni ces textes, ni aucun autre instrument juridique de l’Organisation ne prévoit la fermeture des frontières d’un Etat membre », a souligné la note officielle du Niger.

Le Niger a également dénoncé les violations flagrantes du Traité révisé de la CEDEAO et d’autres conventions internationales par l’organisation et estime que par conséquent, il « n’est plus lié aux contraintes de délai, mentionnées à l’article 91 du Traité révisé et évoquées par la Commission ».