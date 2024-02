Pour le président Nigérian Bola Tinubu, les Supers Eagles vont sans doute, infliger une défaite aux Eléphants de la Côte d’Ivoire, lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), prévue pour le dimanche 11 février 2024.

CAN 2023 : Bola Tinubu annonce la victoire du Nigeria

Au cours du lancement officiel des 3.112 logements dans la zone de Karsana du Territoire de la capitale fédérale (FCT), ce jeudi 8 février 2024, le président Bola Tinubu a évoqué la prochaine rencontre de l’équipe nationale du Nigeria, qui va croiser les crampons avec celle de la Côte d’Ivoire. Et comme on pourrait y attendre, le dirigeant du Congrès des progressistes (APC), a fièrement prédit la victoire des Supers Eagles face aux Eléphants, en finale de cette 34è édition de la CAN.

PUBLICITÉ

Il a notamment déclaré que c’était au tour du Nigeria de remporter la Coupe d’Afrique des Nations (AFCON), tout en faisant écho au mot « Awalokan », un mot yoruba qui signifie « C’est notre tour ».

Bola Tinubu a également félicité les Super Eagles et les Nigérians pour leur qualification pour la finale de la CAN après avoir battu l’Afrique du Sud 4-2 aux tirs au but. « Félicitations encore une fois à tous pour la victoire hier soir. « Ce fut un moment de joie pour chacun d’entre nous, unis en tant que nation, plein d’espoir que ce soit notre tour de remporter le trophée. Awalokan », a-t-il dit.