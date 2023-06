États-Unis : Nicki Minaj accusée de plagiat à nouveau

La rappeuse américaine, Nicki Minaj est de nouveau secouée par une affaire juridique. Elle est poursuivie par le musicien américain, Julius Johnson pour violation de droit d’auteur. Il accuse justement la star d’avoir prétendument plagié un rythme dans sa chanson ‘’I Lied’’, sortie en 2014.

Nicki Minaj au coeur d’une plainte pour plagait

Quelques semaines après avoir été confrontée à une poursuite judiciaire par un magasin de bijouterie, la chanteuse américaine, Nicki Minaj est de nouveau plongée dans une affaire de plagiat.

Déjà en 2018, la rappeuse avait été accusée par la chanteuse des années 80, Tracy Chapman de plagiat pour avoir repris sa célèbre chanson ‘’Baby Can I Hold You’’ dans son titre ‘’Sorry’’.

Cette fois-ci, c’est le musicien américain, Julius Johnson qui a déposé une plainte pour infraction de droit d'auteur, le lundi 26 juin en Californie contre la rappeuse.

Dans cette plainte, le musicien affirme que Nicki Minaj a ‘’directement copié’’ le rythme de sa chanson de 2011 ‘’Onmysleeve’’, pour créer son titre ‘’I Lied’’, qui figure sur son album de 2014, ‘’The Pinkprint’’.

La plainte affirme que les deux chansons à polémique contiennent également une instrumentation et un rythme sous-jacents substantiellement identiques et utilisent au moins le même lit d'instrument de style, le même rythme, les mêmes battements par minute et la même tonalité de chanson.

Par ailleurs, le musicien a expliqué que le rythme se trouvait sur un disque dur provenant d'une session de studio en 2013, alors qu'il fréquentait l'Art Institute of Atlanta, avant que des associés ou des affiliés de la musicienne ayant accès à l'espace d'enregistrement ne mettent la main sur le disque dur.

A ce titre, Julius Johnson demande des dommages et intérêts sous la forme des revenus de Nicki Minaj et ‘’Mike Will Made It’’, provenant de la chanson, ainsi qu'une ordonnance du tribunal les empêchant d'utiliser la chanson ou de créditer Julius Johnson sur celle-ci.

Selon une source rapportée par le média américain TMZ, la rappeuse n'avait pas participé à la création du rythme de la chanson.

‘’Il est clair que Nicki est une parolière, donc la réclamation en termes de production devra évidemment être traitée par les parties concernées’’, déclare-t-elle.

Nicki Minaj qui a vu le tweet de l’article de TMZ l’a repartagé en écrivant ceci : ‘’Est-ce que je fais des beats ? Tu es le premier sur la liste, imbécile’’.