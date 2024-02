Au Togo, des jeunes entrepreneurs comme ceux derrière « KondjiGbalē » ont pris des initiatives novatrices pour améliorer le secteur de la santé. Ainsi, ils ont crée une application pour offrir une gamme complète de services liés à la santé, en utilisant la technologie pour connecter les patients et les professionnels de la santé de manière plus efficace.

Togo – santé numérique : une application créée

Le carnet de santé numérique de « KondjiGbalē » est un outil, permettant aux utilisateurs de gérer facilement leurs antécédents médicaux. Cela peut non seulement simplifier le processus pour les patients, mais aussi faciliter le diagnostic pour les médecins en leur fournissant un accès rapide à l’historique médical.

En réalité, les différentes options d’accès, y compris le site web, l’application mobile, le centre d’appel en langues locales et le menu USSD, montrent une approche inclusive, prenant en compte les différentes infrastructures et niveaux de connectivité dans la région.

En outre, les services complémentaires tels que les téléconsultations en ligne, la commande et la livraison de médicaments, les alertes pour la prise de médicaments, ainsi que la localisation des pharmacies de garde contribuent à rendre les soins de santé plus accessibles et pratiques pour les utilisateurs.

En plus, la start-up a été reconnue et récompensée à plusieurs reprises, ce qui indique une validation externe de la valeur de leur initiative. Le nombre significatif de téléchargements de l’application mobile démontre déjà un intérêt et une adoption croissants de la part de la communauté.

En clair, « KondjiGbalē » joue un rôle important dans la transformation numérique du secteur de la santé au Togo, offrant des solutions innovantes pour améliorer l’accessibilité et la qualité des soins de santé.