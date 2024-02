Le label de conformité au droit d’auteur est le dernier outil de promotion de la propriété intellectuelle lancé par le Bureau ivoirien du Droit d’Auteur (BURIDA). Pour la première édition, 35 entités ivoiriennes ont été récompensées.

35 structures récompensées par le BURIDA au label de conformité de droit d’auteur

Le Bureau Ivoirien du Droit d’Auteur (BURIDA) a lancé le mardi 6 février à l’hôtel Mövenpick au Plateau la première cérémonie du label de conformité de droit d’auteur. C’est une marque collective de certification qui revêt une valeur économique et qui permet par exemple à un établissement de loisir, une commune, une collectivité territoriale, une organisation, une entreprise ou une structure de se démarquer en mettant en avant son engagement et son respect du droit d’auteur.

En effet, en affichant ce label délivré par les sociétés de droit d’auteur et d’autres institutions habilitées, l’entité démontre qu’elle reconnaît la valeur économique et culturelle de la propriété intellectuelle, qu’elle respecte les créateurs et qu’elle prend les mesures nécessaires pour protéger leurs droits. Le Directeur du BURIDA, Karim Ouattara, dans son allocution a souligné l’importance cruciale pour les utilisateurs des œuvres intellectuelles de s’acquitter de la redevance du droit d’auteur, dans l’intérêt du bien-être des créateurs. Également présent à cette soirée, le Directeur Régional Afrique de la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (CISAC), Samuel Sangwa, a contextualisé la genèse de cette idée de label, illustrant son adoption au Cap Vert et au Maroc.

Placée sous l’égide de Madame la Ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, cette soirée a été une occasion pour la communauté artistique de reconnaître et récompenser les défenseurs des œuvres artistiques et littéraires respectant scrupuleusement le droit d’auteur et s’acquittant régulièrement de leurs redevances. Ainsi, 35 entités ivoiriennes ont été récompensées du label de conformité de droit d’auteur dénommé ‘’Créativité durable’’. Au nombre des lauréats, il y avait la CIE, les Mairie de Cocody et d’Abobo, l’Institut Goëthe, Canal +, l’Institut Français, le Groupe Accors, l’hôtel Mövenpick, Gaou Production, le Gouverneur du district autonome de la Vallée du Bandama, le Bar SDG, la grande pharmacie Koko, Dynastie Night Club, l’hôtel des savanes, Radio Espoir FM, le Bar New Ice et bien d’autres.

Ces récipiendaires qui ont eu leur trophée des mains de célébrités du monde artistique telles que Yvonne Chaka Chaka, A’Salfo, Lokua Kanza, Alif Naaba, ainsi que de hauts fonctionnaires du Ministère de la Culture et de la Francophonie, ont exprimé leur profonde gratitude envers le BURIDA pour cette reconnaissance particulière et se sont engagés solennellement à poursuivre leur respect du droit d’auteur dans leurs activités futures.