Elections locales en Côte d’Ivoire : Le BURIDA interpelle les candidats quant à l’utilisation de support musical pendant les campagne

Les candidats engagés aux élections régionales et municipales utilisent des œuvres des artistes dans les différentes campagnes sans avoir payé la redevance de droit d’auteur au BURIDA. Un communiqué du directeur général vient d’être publié pour les interpeller à s’acquitter.

Le BURIDA appelle tous les candidats aux élections locales à payer leur redevance de droit d’auteur

La campagne des élections couplées régionales et municipales du 2 septembre prochain a démarré il y a quelques jours en Côte d’Ivoire. Les différents candidats dans les meetings et autres rencontres avec les populations utilisent des supports musicaux ou font appel à des artistes pour les animer. Mais fort est de constater que beaucoup des acteurs politiques qui utilisent les œuvres des artistes pendant leurs campagnes respectives ne se sont pas encore acquittés de leur redevance de droit d'auteur au Bureau Ivoirien du Droit d’Auteur (BURIDA).

Malgré les campagnes de sensibilisation de nombreux artistes sur les réseaux sociaux et face à ce constat, le directeur général de la maison des artistes de Côte d’Ivoire, Karim Ouattara est monté au créneau pour interpeller les différents candidats qui ne sont pas encore passés à la caisse. C’est à travers un communiqué signé le lundi 28 août et publié sur les réseaux sociaux qu’il lance l’appel. ‘’La direction générale du Bureau Ivoirien du Droit d’Auteur (BURIDA) porte à la connaissance de tous que dans le cadre de leurs campagnes électorales, plusieurs candidats utilisent les oeuvres littéraires et artistiques (musiques, films, sketchs, danses, tableaux d’art, livres, etc. ) sans avoir payé la redevance de droit d'auteur et des droits voisins (...). Les candidats concernés sont donc, invités à régulariser dès publication du présent communiqué, leur situation de non-droit. A défaut, ils y seront contraints par tous les moyens de droit dont l’interruption de leurs manifestations avec saisie du matériel de diffusion des oeuvres et l’exercice de poursuites judiciaires’’.

Dans des posts interposés sur Facebook et sur X, le président des artistes et musiciens d’Abobo, Paul Tia, a d’abord fait savoir que la moisson est maigre au niveau des candidats qui ont déjà payé leur redevance de droit d’auteur. ‘’Seulement plus d'une centaine (170) sur huit cent (800) candidats,c'est vraiment triste et inconcevable’’, écrit-il. Ensuite, selon Barthelemy Inabo Zouzoua, membre du conseil d’administration du BURIDA, rapporté par le journaliste Fernand Dédeh, c’est 700 candidats qui utilisent les œuvres des artistes pendant la campagne et qui refusent de payer.