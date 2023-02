Côte d'Ivoire: Hassan Hayek remet Barthélemy Inabo à sa place

Le président de l’association Bénévoles de premiers secours, Hassan Hayek, n’a pas mis du temps pour répondre à Barthélémy Inabo Zouzoua qui s’en est pris à lui après sa réaction suite au SOS lancé par l’ancienne actrice de la série "Ma Famille", Ange Keffa.

Affaire ''Sos pour Ange Keffa'' : Hassan Hayek répond à Barthélemy Inabo Zouzoua

A la suite des vidéos de la comédienne Ange Keffa qui ont été postées sur la toile, le vagabond de la charité, Hassan Hayek, a pointé du doigt le Burida. '' Je pense que le Burida doit avoir un programme d'accompagnement pour tous ces artistes qui leur font rentrer de l'argent durant des années ! Pour l'image du pays, nous ne voulons plus assister à un scénario dégradant de nos icônes en train de se lamenter sur les réseaux afin d'avoir la pitié de certaines personnes pour rester en vie !''. Cette sortie de Hassan Hayek n'a pas du tout été appréciée par Barthélemy Inabo Zouzoua qui n'est pas passé par quatre chemins pour lui apporter la réplique.

Pour l'ex animateur, le vagabond de la charité ne connaît pas le domaine du showbiz. Celui-ci devrait mieux s’informer avant d’intervenir dans une affaire comme celle de la comédienne Ange Keffa: “…Qu’il se renseigne avant de dire des inepties. Qu’il arrête de se prendre pour Zorro car avant lui, d’autres se sont préoccupés de la santé des malades…”, a-t-il commenté.

C’est dans un direct sur sa page Facebook que Hassan Hayek a dit sa part de vérité. ‘’Le but de mon travail n’est pas de venir montrer que je suis plus Ivoirien que d’autres. Je ne suis pas Ivoirien que qui que ce soit. J’ai la nationalité libanaise, je n’ai pas encore la nationalité ivoirienne. La femme est à l’hôpital, j’aurais voulu que les voix se lèvent depuis 1 mois, avant qu’elle ne fasse des appels sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas Zorro … On a dû jouer au Zorro pour que Zoumana soit en France. On a dû jouer au Zorro pour que Guehi Veh qui vendait des CD de maison en maison, puisse être bien aujourd’hui", a-t-il fait savoir dans un direct sur sa page Facebook.