Bondoukou: Union sacrée autour de la candidature de Kobenan Adjoumani

Réunis à Gbanhui, une localité située à 46 km de Bondoukou, les chefs traditionnels sous l’autorité du chef suprême des koulangos, Dagbolo Lango 2, ont exprimé leur soutien à la candidature du ministre d’Etat Kobenan Adjoumani aux prochaines élections régionales de 2023.

Elections régionales 2023: Les chefs de Bondoukou apportent leur soutien à Kobenan Adjoumani

Depuis les indépendances, le Gontougo a vu pour une première fois l’un de ses fils, occuper le poste de ministre d’Etat, un acte que les chefs de communautés ont d’abord reconnu avant d’exprimer leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour cette nomination d’un des leurs. De même, les chefs Koulangos, majoritaires dans la région, ont exhorté, le dimanche 5 février 2023, les communautés vivant dans les différentes localités, à un esprit de cohésion et d’unité autour de la candidature du ministre Kobenan Kouassi Adjoumani.

« Nous exprimons notre soutien au ministre d’Etat, Kobenan Adjoumani en tant que candidat RHDP aux élections régionales 2023 du Gontougo. Et nous nous rassurons de notre disponibilité à l’accompagner dans l’œuvre immense de développement engagée dans notre région sous l’autorité du Chef de l’Etat ivoirien », a déclaré Dagbolo Braca, chef du village de bracodi.

Nombreux sont ces chefs de communautés qui ont effectué le déplacement vers le chef-lieu de région. Pour soutenir leur fils, disent-ils, les chefs Koulango ont appelé, en dehors des cadres de la région, les populations de Taoudi, Sandégué, Tanda, Bondoukou, Sorobango et Sapli Sépingo et Yezimala, à la cohésion, à l’entente et à l’unité autour du ministre Kobenan Kouassi Adjoumani afin de continuer et d’assurer pleinement le développement de la région.

Bekanty N’ko www.Afrique-sur7.ci