Pénurie d'huile de palme en Côte d'Ivoire: Voici les nouvelles dispositions

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, accompagné du directeur général du Conseil hévéa – palmier à huile (CHPH), Edmond Coulibaly, a rencontré le mardi 13 décembre 2022, les responsables du Groupement des industriels transformateurs d’huile de palme (GITHP), en vue de trouver des solutions durables face à la pénurie d'huile de palme.

Le ministre Adjoumani donne les raisons de la pénurie de l’ huile de palme sur le marché ivoirien

« Depuis un moment, nous avons fait le constat que l’huile manque sur le terrain (…) La difficulté, c’est qu'en raison du plafonnement, il y a des commerçants véreux qui, plutôt que de vendre l’huile dont ils sont dépositaires sur le marché ivoirien, contournent le marché et exportent de façon frauduleuse une partie du produit qui est à leur disposition », a déclaré le ministre d’Etat en charge de l’Agriculture et du développement rural, au sortir d’une séance de travail au Plateau, avec les responsables du GITHP. Cette situation, selon le ministre, est la cause majeure de la pénurie de l’huile de palme sur le marché ivoirien.

Le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du Développement rural a souligné que son département, à travers le CHPH, a pris la décision de suspendre les exportations frauduleuses. « Les informations ont été données à nos frontières pour empêcher que tout produit, toute huile de consommation ne puissent traverser nos frontières », a-t-il affirmé. Selon M. Kobenan Adjoumani, les industriels, à leur tour, se sont engagés à produire davantage pour qu’il n’y ait plus de pénurie sur le marché. Le ministre a précisé que ces engagements iront au-delà des fêtes de fin d’année pour que plus jamais, il n’y ait de pénurie d’huile en Côte d’Ivoire.

Les industriels, quant à eux, se disent prêts à suivre les consignes et à produire en quantité. « Nous allons suivre les consignes qui vont être données de sorte que les lignes de production continuent à produire au maximum de leurs capacités et approvisionner le marché pour éviter cette pénurie virtuelle parce qu’en réalité (…), nous avons suffisamment d’huile pour approvisionner le marché et nous allons travailler dans ce sens », a fait savoir le directeur général de Sania, Coulibaly Lacina.

Bekanty N’ko www.afrique-sur7.ci