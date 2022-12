Burkina : Des "brouteurs" soutirent plus de 11 millions de F CFA

La Police nationale du Burkina Faso a mis le grappin sur une bande cybercriminels communément appelés "brouteurs". Ces six délinquants ont réussi à empocher la bagatelle somme de 11 500 000 de francs CFA, rapporte une source policière.

Burkina Faso : Une bande de cybercriminels démantelée

Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité urbaine, la Police nationale du Burkina Faso a interpellé six cyber escrocs à Ouagadougou. Ce réseau de cyberdélinquant avait pris ses quartiers à Borgo, dans la commune rurale de Saaba, indique une note de la police burkinabè.

Les suspects ont été arrêtés pour des faits de cybercriminalité, de faux monnayage, d'usurpation d'identité, d'escroquerie, d'atteinte à l'intimité d'autrui, de détention et de consommation de stupéfiants. À en croire les informations fournies par la police, ces "brouteurs" créaient de faux profils Facebook d'Européens afin d'envoyer des demandes d'amis à des personnes, majoritairement des femmes.

À la suite d'échanges avec leurs victimes sur Facebook et WhatsApp, ces escrocs, dont l'âge varie entre 23 et 31 ans, leur font des propositions alléchantes, notamment des aides financières, des promesses d'héritage, des offres d'emplois et des relations amoureuses. Tout ceci en échange de contribution financière.

La Police nationale du Burkina indique que le préjudice financier s'élève à 11 500 000 francs CFA. Les délinquants ont été interpellés par des éléments du commissariat de police de l'arrondissement No 04. Les policiers ont saisi des téléphones portables, des sachets de cannabis et d'autres objets.