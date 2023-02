La Ligue des Champions CAF de retour au premier plan dès ce weekend

Après une longue trêve, les compétitions interclubs de la CAF font leur retour ce week-end à la faveur de la phase de groupes de la Ligue des Champions de la CAF 2022-2023.

Le WAC et Ahly en quête d’un nouveau sacre en Ligue des champions CAF

Le coup d'envoi de la Ligue des Champions CAF sera donné le vendredi 10 février avec un match entre le Zamalek, quintuple champion d'Afrique, et le CR Belouizdad d'Algérie au Cairo International Stadium en Egypte. Le match débutera à 18h00 heure locale.

Conformément à la résolution du Comité exécutif de juillet 2022, les finales de la Ligue des Champions CAF et de la Coupe de la Confédération CAF se disputeront cette année sur une base aller et retour. La saison dernière, la finale de la Ligue des Champions de la CAF entre les Marocains du Wydad et les Égyptiens d'Al Ahly a non seulement attiré des audiences TV record, mais également l'attention du monde entier.

L’entrée en lice des deux équipes est reportée de quelques jours en raison de leur participation à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA.

Groupes de la Ligue des Champions CAF 202-2023:

- Groupe A : Wydad Athletic Club (Maroc), Petro de Luanda (Angola), JS Kabylie (Algérie), AS Vita Club (RD Congo)

- Groupe B : Al Ahly (Egypte), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Al Hilal (Soudan), Coton Sport (Cameroun)

- Groupe C : Raja Club Athletic (Maroc), Horoya AC (Guinée), Simba SC (Tanzanie), Vipers SC (Ouganda)

- Groupe D : Espérance (Tunisie), Zamalek (Egypte), CR Belouizdad (Algérie), Al Merrikh (Soudan)