Primud 2022 : De nombreux dons faits pour la santé de Zoumana

Des artistes célébrées, des prix de distinction, des hommages et des dons, voici les couleurs du Primud 2022 organisé dimanche 06 novembre au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire en présence de nombreux artistes et de personnalités publiques, sous le thème : « la réconciliation nationale et la bonne gouvernance ».

Primud 2022: Des Ong et des personnalités volent au secours du comédien Zoumana

Les lampions se sont éteints sur la deuxième édition du Prix international des musiques urbaines et du coupé-décalé (Primud). Pour cette 7ème édition, Ks Bloom a été élu meilleur artiste de l'année à la soirée. Ks Bloom, en plus de remporter l’or, a également reçu la récompense du meilleur chantre de l’année. Zoumana, Bailly Spinto, Wêrê wêrê liking, Antoinette Allany, Tonton Bouba, Bamba Bakari, Monique Seka, Bohou Mamadou, N’guess Bon Sens et Jonathan Morison ont, quant à eux, été élevés et distingués avec des prix honorifiques.

L’artiste comédien Zoumana, pour des raisons de santé, s’est fait représenter par sa fille aînée. Suite à cette haute distinction, il a plu à certaines personnalités de soutenir l’artiste qui a fait les beaux jours de l’humour et du cinéma ivoirien. De nombreux dons ont été faits pour sa santé. Victime d’un AVC (accident vasculaire célébrable), l’artiste est immobilisé et ne peut rien faire. Il a plu au vagabond Hassan Hayeck de la charité, d’ouvrir le bal des dons avec la somme d'un million de FCFA.

Primud 2022 : La liste des lauréats

Meilleur artiste Tradi-moderne : Aziz 47

Meilleur Chantre : Ks Bloom

Meilleure découverte de l’année : Dinako plaisir

Meilleur slameur : Newlou

Meilleur clip vidéo : Yellim

Meilleur réalisateur clip vidéo : Tayer

Meilleur manager : Eric

Meilleur promoteur de la diaspora : Vino l’ambassadeur

Meilleur chorégraphe : Modeste

Meilleur arrangeur : Tamsir

Meilleur feat urbaine : Didi B et Jr Lamelo

Femme de l’art : Anzata Ouattara, écrivain

Étoile montante web humoriste : Les dégameurs

Étoile montante variété urbaine : Samy Samson

Étoile montante Rap ivoire : Slam

Étoile montante Zouglou : Mira Brakader

Étoile montante du coupé décalé : Cédric 225

Meilleur établissement de nuit : La maison B

Meilleur Dj platine : Don melo

Meilleur artiste Afrique central : Roga Roga

Meilleur artiste de l’Afrique de l’Ouest : Azaya

Meilleur web humoriste : Teknoush

Meilleur humoriste : Eunice Zounon

Meilleur Variété urbaine : Roseline Layo

Meilleur Artiste Zouglou : Lova

Meilleur artiste Coupe décalée : Ramsess

Meilleur artiste : Rap ivoire Didier B

Meilleur Hit de l’année : ‘’En haut’’ de Didi B avec Jr Lamelo

Mariam Ouattara rédacteur : www.Afriquesur-7.ci