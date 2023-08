Régionales : Mamadou Touré innove avec la campagne thématique

Mamadou Touré a décidé de faire la campagne autrement. Le candidat du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) a innové en lançant la campagne thématique, dont la première journée a eu lieu le lundi 28 août 2023 avec pour thème l'emploi, la formation et l'insertion des jeunes.

Régionales : Mamadou Touré fait le choix d'une campagne thématique

Mamadou Touré, candidat du RHDP aux élections régionales dans le Haut-Sassandra, brise avec la monotonie. En effet, tranchant avec la campagne classique et faisant la différence avec ses adversaires, il a initié depuis lundi 28 Août 2023, la campagne thématique. Cette initiative va prendre fin jeudi 31 août 2023.

Pour cette première journée thématique, les échanges ont porté sur l’emploi, la formation et l’insertion des jeunes. Devant près de 500 acteurs du système éducatif et formation issus des 4 départements que compte la région du Haut-Sassandra à savoir les départements de Daloa, Issia, Zoukougbeu et Vavoua, Mamadou Touré a informé que beaucoup reste à faire dans le secteur éducation et formation en dépit des efforts constant du gouvernement. Malgré ces efforts, ce secteur éducation- formation occupe une place de choix dans son ambitieux programme pour les populations de cette région vaste de 15 000 km2.

Il a annoncé un investissement de près de 15 milliards F C FA pour ce secteur fortement abandonné par le conseil régional sortant. Pour donc redonner espoir, Mamadou Touré s’engage à partir du 4 septembre 2023 à construire sur la période 2024-2028 168 nouvelles salles de classe du primaire et du secondaire, à doter progressivement toutes les écoles d’électricité, de points d’eau, de cantines scolaires et de latrines fonctionnelles.

"Nous prévoyons de réhabiliter 25 établissements secondaires publics, doter les établissements primaires et secondaires de 100 000 tables bancs. Nous prévoyons la construction de la scolarité centrale de l’Université Lorougnon Guédé, aménager et équiper la bibliothèque, octroyer des bourses d’excellences aux meilleurs étudiants de Daloa, financer par an deux thèses doctorales portant sur des thématiques de développement", a dit le candidat du RHDP qui a également annoncé l’accompagnement de 97 903 jeunes dans leur parcours d’insertion et le financement de 87 097 jeunes porteurs de projets.

Ce cadre d’échange sans protocole qui s’est fait dans la courtoisie a permis au candidat du Parti au pouvoir de souligner que son programme accorde une priorité au logement des étudiants dans les résidences universitaires et au recrutement des personnes en situation de handicap.