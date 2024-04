77 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le premier ministre Robert Beugré Mambé a lancé la Phase 1 de la Centrale solaire photovoltaïque de Boundiali en Côte d’Ivoire. Une initiative qui marque une avancée dans le domaine de l’énergie renouvelable en Afrique de l’Ouest.

Le ministre Beugré Mambé met en marche le 3 avril 2024, la Phase 1 de la Centrale solaire photovoltaïque de Boundiali, d’une capacité, à terme, de 83 Mégawatts. En effet, cette initiative s’inscrit dans les objectifs énergétiques de la Côte d’Ivoire. Elle vise, selon l’autorité, à diversifier les sources d’électricité du pays et à accroître la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique.

Cette centrale est installée sur une superficie de 78 hectares, avec la Phase 1 couvrant 36 hectares et la Phase 2 prévue sur 42 hectares. Le coût total du projet est de 75,6 millions d’euros. En réalité, la centrale permettra d’électrifier des villages et d’améliorer la qualité de service pour plus de 430 000 ménages. De plus, elle contribuera à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, économisant environ 60 000 tonnes équivalent de CO2 par an.

En outre, la construction de la Phase 2 va générer, selon le gouvernement, 300 emplois directs et indirects, avec 40 emplois prévus pendant l’exploitation de la centrale. Une stratégie qui favorisera le développement économique et social de la région de la Bagoué. Par ailleurs, il faut préciser que le projet a bénéficié du soutien financier du gouvernement allemand, via la KfW, ainsi que de l’Union européenne. Un signe qui témoigne l’importance des partenariats internationaux dans la promotion des énergies renouvelables en Afrique.