Bruno Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, attire l’attention des populations sur l’opération immobilière « Ma maison à partir de Gbohon/ 5 krikas ». Il soutient dans un communiqué que ladite opération immobilière n’est pas conforme à la loi.

Selon le ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, l’opération immobilière dénommée « Ma maison à partir de Gbohon/ 5 krikas » ne répond pas aux dispositions pertinentes de la loi no 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la construction et de l’habitat, en ses articles 107 à 162, relatifs aux types de contrats admissibles en matière de promotion immobilière.

Depuis un moment, notent les services de Bruno Koné, « l’entreprise PHENIX BAT et TECHNOLOGIE, promoteur immobilier agréé, fait des campagnes publicitaires récurrentes sur les réseaux sociaux autour du concept « Ma maison à partir de Gbohon/ 5 krikas ». L’opération consiste pour les populations à cotiser 5 000 francs CFA par jour, sur une période de huit ans afin de posséder un bien immobilier.

À en croire le ministère dirigé par Bruno Koné, « la forme actuelle de ce concept ne présente pas toutes les garanties de nature à rassurer ses services ». Notamment, au niveau de la sécurisation des cotisations des adhérents.

Au regard de tout ceci, en attendant la procédure de mise en conformité de ce concept avec le cadre légal en vigueur, le ministre Bruno Koné suspend l’opération. Ci-dessous l’intégralité du communiqué :