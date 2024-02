Bruno Koné Nabagné espère la manifestation de la vérité suite à l’inculpation de quatre de ses collaborateurs dans une affaire de 100 milliards de francs CFA

Inculpation d’agents du ministère de la Construction : Ce qu’attend Bruno Koné

À la suite du communiqué du Pôle pénal économique et financier relatif à une affaire impliquant quatre agents du ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Koné a réagi dans une note officielle. En effet, le ministre ivoirien, à travers sa direction de la communication et des relations publiques, rappelle que ces inculpations surviennent dans le cadre d’une enquête ouverte par le Parquet près le Pôle pénal économique et financier, à la suite d’une plainte portée par les membres d’une communauté villageoise contre des opérateurs économiques.

Pour rappel, les membres de ladite communauté, détentrices de droits coutumiers fonciers, accusent les opérateurs économiques de les avoir escroqués. Ils estiment que le préjudice subi s’élève à 100 milliards de francs CFA. Ils accusent aussi ces opérateurs économiques d’appropriation frauduleuse de parcelles sur la base de faux documents.

« Il ne s’agit nullement d’un détournement de fonds ni d’une utilisation inappropriée des ressources du ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme », précisent les services de Bruno Koné. Par ailleurs, le ministre se dit attaché à la manifeste de la vérité. Il promet donc appliquer strictement les dispositions prévues par la loi si la culpabilité des cadres de son ministère est avérée.