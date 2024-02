Des manifestations importantes au Sénégal, précisément à Dakar en réaction au report indéfini de l’élection présidentielle prévue à la fin du mois de février 2024. Ces différentes réactions de la part des citoyens et candidats aux élections ont engendré plusieurs arrestations que ce soit dans le rang des candidats et des citoyens manifestants.

Sénégal – Présidentielle: plusieurs manifestants arrêtés

Les heurts avec les forces de l’ordre ont conduit à l’arrestation de nombreuses personnes, y compris des opposants et des candidats à la présidence tels qu’Anta Babacar Ngom, Aminata Touré et Daouda Ndiaye.

Les autorités ( les forces de l’ordre) ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser la foule, et des affrontements ont été signalés dans plusieurs régions du pays, notamment à Dakar, Thiès, Tivaouane et Mbour. Aux dernières nouvelles, 151 personnes ont été arrêtées entre le dimanche 4 et le lundi 5 février 2024.

En réalité, ces arrestations selon les autorités ont été effectuées dans le cadre de mesures sécuritaires visant à maintenir l’ordre public et à prévenir des troubles civils. Ainsi, des enquêtes sont en cours pour élucider les faits et situer les responsabilités.