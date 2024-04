77 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

La nomination de Marc Brys comme nouvel entraineur des Lions Indomptables n’est pas du gout de la Fecafoot. Moins de 24 heures après cette nomination, la Fédération camerounaise de football a sorti un nouveau dans lequel, elle a indiqué clairement ne pas être en mesure de valider cette nomination faite par le ministère des Sports.

Samuel Eto’o et la Fecafoot ne valident pas la nomination de Marc Brys au poste de sélectionneur des Lions Indomptables

Le bras de fer entre la Fecafoot dirigée par Samuel Eto’o et le ministère des Sports du Cameroun est engagé. Après la nomination de Marc Brys comme sélectionneur de l’équipe nationale sénior de football au Cameroun, l’instance faîtière de football au Cameroun s’est étonnée car, n’ayant été associée à aucun moment. Ainsi, la Fédération indique dans le communiqué qu’elle a été instruite pour contractualiser le nouveau sélectionneur « imposé » par le ministère.

« En dépit de nos propositions diligentes et au bout d’une vaine attente, il nous a été instruit de contractualiser un nouveau sélectionneur, ses adjoints, des personnels médicaux et administratifs, à l’instar du Coordonnateur général des sélections nationales de football, dont le recrutement est, du reste, une compétence exclusive de la Fecafoot selon l’article 4 du décret ci-dessus cité », a d’abord fait savoir l’instance.

N’ayant donc pas du tout associé au processus de nominations de membres de l’encadrement technique de la sélection nationale, la faîtière de football camerounais ne reconnait aucune des personnes nommées. A cet effet, elle dit ne pas vouloir contribuer à cet acte dénué de tout fondement légal.

« N’ayant été associés ni de près ni de loin au processus de présélection des candidatures aux postes à pourvoir, nous référant aux dispositions du décret précédemment mentionné et au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs FIFA, la Fédération camerounaise de football ne s’est pas joint au processus de recrutement des personnels nommés au sein de l’encadrement technique, administratif et médical de nos sélections nationales. La fédération nationale ne saurait reconnaitre ces nominations effectuées en dehors de tout cadre légal et réglementaire. Dans l’absolu, la Fecafoot ne saurait être partie prenante de cet acte dénué de tout fondement légal et ne saurait transiger avec les règlements supranationaux et, encore moins, avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre pays », peut-on lire dans le communiqué.