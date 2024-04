13 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

L’artiste congolais, Ferre Gola confirme son statut de grande star de la musique congolaise. Avant son double concert les 20 et 21 avril à Paris, le chanteur Rumba vient de signer un partenariat avec l’équipementier allemand, Adidas.

Ferre Gola signe un partenariat avec Adidas

La notoriété et la popularité de certaines célébrités africaines qui évoluent particulièrement dans le sport et la musique poussent de grandes marques ou de grosses institutions à tisser des partenariats avec elles pour vendre leur image de marque ou accroître leur chiffre d’affaires. Dans ce lot, le chanteur Rumba congolais, Ferre Gola vient d’écrire en lettre d’or son nom dans les annales d’une grande marque d’équipements sportifs allemands.

Heureux de faire partie de la maison du géant Adidas, Jésus de nuances comme l’appelle aussi ses nombreux fans, a annoncé cette bonne nouvelle le mercredi 3 avril via sa page facebook suivi de nombreuses photos de la signature de partenariat. ‘’Je vous annonce que l’ambassadeur d’Illico Cash que je suis, est officiellement en collaboration avec la marque Adidas’’, écrit-il.

Cependant, ce partenariat qui matérialise les liens très étroits entre la star de la Rumba et l’équipementier allemand, est en prélude à un double concert qu’il va offrir les 20 et 21 avril prochain à ses fans dans la salle Adidas Arena de Paris. Avant son voyage dans la ville lumière avec son groupe “Jet 7” au grand complet, l’ex-membre emblématique de Wenge Musica Maison Mère (WMMM) enchaîne déjà avec des séances de répétition à Kinshasa et il ambitionne de faire une meilleure prestation sur la scène française. Ferre Gola donne aussi ce week-end au Congo-Brazzaville un double spectacle à Pointe Noire au Stade Tata Loboko. Et donnera le samedi 13 avril un concert d’au revoir au parc aquatique Aquasplash situé dans la commune de Limete à Kinshasa avant de s’envoler pour Paris en France.