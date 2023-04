RDC: L'artiste Ferre Gola frappé par un malheur

Le chanteur congolais, Ferre Gola vient de perdre son petit-frère ce lundi 17 avril des suites d’une longue maladie.

Le chanteur Ferre Gola en deuil

L’artiste congolais Ferre Gola est actuellement très affligé. Son frère du nom de Guy Gola a passé, ce lundi 17 avril matin, l’arme à gauche dans la capitale Kinshasa en République Démocratique du Congo (RDC), des suites d’une longue maladie.

La triste nouvelle a été annoncée ce jour par le chanteur congolais lui-même sur ses réseaux sociaux.

‘’L’artiste musicien Ferre Gola et son Groupe ont la profonde douleur d’annoncer aux mélomanes, aux amis et connaissances le décès de Guy Gola Digital, petit frère et artiste du Groupe Ferre Gola, survenu ce lundi 17 Avril 2023 dans la ville de Kinshasa en République Démocratique du Congo. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. La vie est éphémère, mais le souvenir d’un être cher reste. Repose en paix mon petit frère, à jamais dans mon cœur'’, écrit-il.

Bien avant le décès du frère biologique de Ferre Gola, les photos de ce dernier ont circulé sur la toile le montrant dans un état de santé très critique et ont suscité plusieurs réactions mitigées.

Et au mois de février dernier, Guy Gola s’était même rendu à l’église ACK que dirige l’évêque Pascal Mukuna, pour implorer la grâce divine pour sa guérison.

Pour l’instant, c’est motus et bouche cousue concernant la maladie qui a conduit à la disparition du frangin de l’artiste qui fait se fait appeler également Jésus de Nuances.

Dans tous les cas, la mort de Guy Gola est une perte dans le milieu musical en RDC. Puisque le défunt qu’on surnommait Guy Gola Digital, était aussi un excellent chanteur tout comme son frère. Il était membre du groupe musical Jet 7 de son aîné.