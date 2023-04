Incroyable : Enceinte de 6 mois, une Ivoirienne tente l'aventure et est retrouvée au Maroc

Une Ivoirienne, portant une grossesse de six mois, mais qui a fugué avec ses deux enfants mineurs, a été retrouvée au Maroc. Selon le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, cette aventurière a été retrouvée saine et sauve avec ses deux enfants grâce à l'implication personnelle de la ministre Kandia Camara. Ci-dessous, l'intégralité du communiqué du Ministère.

Côte d'Ivoire : Enceinte de six mois, l' Ivoirienne BAGAYOKO Teneba Latifati abandonne sa famille pour l'Europe

Le Ministère d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora informe que Madame BAGAYOKO Teneba Latifati, enceinte d’une grossesse de six mois et ses deux enfants mineurs qui ont quitté le domicile familial, le 04 avril 2023, pour une destination inconnue ont été retrouvés, grâce à l’implication personnelle de Son Excellence Madame la Ministre d’Etat, Kandia Kamissoko CAMARA, le 15 avril, à TAN-TAN, localité située sur la Côte Ouest au Maroc.

Interrogée par l’Ambassadeur de Côte d’Ivoire à Rabat, Dame BAGAYOKO a expliqué qu’elle a décidé de quitter la Côte d’Ivoire pour aller vivre ailleurs, loin des vicissitudes de sa vie conjugale devenue insupportable.

Qu’à cet égard, elle ne voudrait plus retourner en Côte d’Ivoire et préfère continuer son périple quel qu’en soit le prix à payer.

Le Chef de Mission Diplomatique, SEM Idrissa TRAORE a fini par dissuader Dame BAGAYOKO Teneba Latifati de renoncer à ce projet funeste qui n’honore ni la République de Côte d’Ivoire, ni Madame Bagayoko et sa famille, en lui promettant que sa cause dont se sont déjà saisie les plus Hautes Autorités ivoiriennes, connaitra un dénouement heureux, dès son arrivée à Abidjan.

Conformément aux instructions de Madame la Ministre d’Etat, l’Ambassadeur s’active à organiser le voyage retour, dans les plus brefs délais, des trois membres de la Famille BAKARE Aliou Oliadé, retrouvés sains et saufs.

Le Ministère saisit cette occasion pour renouveler son appel à nos compatriotes, potentiels candidats à l’immigration de choisir la voie légale, plus sûre et sécurisée, et interpelle particulièrement ceux qui optent pour la traversée de la Méditerranée.

Fait à Abidjan, le 16 AVRIL 2023

Le Porte-Parole

Sam Wakouboué DAGO.