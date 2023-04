Régionales dans la Bagoué : Idriss Ouattara appelle les jeunes à faire bloc autour de Bruno Koné

M. Idriss Ouattara, Président de l'Union des jeunes du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) de la région de la Bagoué, par ailleurs conseiller Technique du Ministre de la promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du Service civique a animé récemment, une conférence de presse à Boundiali.

Bagoué / Elections 2023, Idriss Ouattara: "Nous devons nous aligner sur la décision du Directoire du parti"

Au cours de ce rassemblement, il s'est prononcé sur l'actualité du RHDP de cette région, essentiellement dominée par la question relative aux choix des candidats pour les prochaines élections régionales et municipales.

Prenant la parole, le premier responsable du parti au pouvoir a particulièrement exhorté les jeunes à s'approprier toutes les candidatures du RHDP, notamment celle de M. Bruno Nabagné Koné (candidat au Conseil régional).

Poursuivant, Idriss Ouattara a lancé un appel solennel à l'union et à la responsabilité des jeunes, leur recommandant d'être les vecteurs de rapprochement des cadres.

"Notre région a besoin de l'union et de la contribution de tous ses filles et fils pour la co-construction de son développement socio économique et culturel. J'invite les jeunes à proscrire de leur quotidien tout acte pouvant mettre en mal la cohésion dans la région, à prendre conscience et à œuvrer au rapprochement des aînés au sein du RHDP et au sein des populations", a-t-il exhorté.

Le conférencier a insisté sur la préservation des valeurs fortes comme le respect des aînés et bien d'autres auxquelles la région reste attachée.

Plusieurs organisations politiques de la région de la Bagoué étaient représentées à cette conférence. Il s'agit du PPA-CI, de la JPDCI, du GPS, du CNJCI.

À travers l'invitation de ces partis politiques, le Président Idriss Ouattara a tenu à faire passer un message de fraternité et de cohésion.

Car, selon lui, la fraternité humaine devrait transcender la souveraineté des nations.