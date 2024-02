Juste après le sacre des Eléphants de Côte d’Ivoire, le coach Emerse Faé a réagi. Le sélectionneur de l’équipe ivoirienne a exprimé toute sa joie d’avoir remporté la CAN 2023 en tant qu’entraîneur.

Emerse Faé heureux d’avoir remporté la CAN 2023 avec les Eléphants

Il l’a fait. Le remplaçant de Jean-Louis Gasset à la tête des Eléphants de Côte d’Ivoire a réalisé l’exploit. Emerse Faé puisque c’est de lui qu’il s’agit, a réussi à faire monter l’équipe ivoirienne sur le toit de l’Afrique. Sous son leadership, la Côte d’Ivoire est vainqueur de la CAN 2023. Les ambassadeurs ivoiriens ont réussi à battre les Super Eagles du Nigeria (2-0).

Interrogé en conférence de presse d’après-match sur son état d’âme, Emerse Faé dit être heureux de cette victoire. Pour lui, même s’il n’a pas pu réaliser son rêve de remporter le trophée en tant que joueur, il vient de le faire en tant qu’entraîneur. Et cela n’a pas été du tout facile, mais ensemble avec ses poulains, ils l’ont fait. L’actuel patron des Eléphants n’a également pas manqué d’avoir une pensée à son prédécesseur Jean-Louis Gasset car, c’est aussi sa victoire.

« Je n’arrive même pas à mesurer ma joie. Franchement, c’est énorme ce qui m’arrive. Je rêvais de gagner la CAN en tant que joueur, je ne l’ai pas fait. Et là, j’ai une opportunité de le faire en tant qu’entraîneur, et malgré le fait que c’est arrivé dans des circonstances particulières et bizarres. Le jour de mon anniversaire, je dois encaisser le départ de Jean-Louis Gasset que je félicite aussi parce que c’est aussi sa victoire. On a eu notre deuxième chance et on est allé chercher la coupe », a laissé entendre Emerse Faé.