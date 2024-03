Le jeûne musulman a démarré ce lundi 11 mars 2024 dans le monde entier. A cet effet, Guillaume Soro, ancien président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, a eu une pensée positive à ses frères et sœurs musulmans.

Le vœu de Guillaume Soro aux musulmans de Côte d’Ivoire en ce mois de Ramadan

L’ancien Premier ministre de Côte d’Ivoire Guillaume Soro n’a pas voulu passer en silence ce début du jeûne musulman. Dans un message publié sur ses canaux officiels, il a eu des mots à l’endroit de la communauté musulmane du pays. « En ce mois sacré de Ramadan, période de réflexion spirituelle, de purification de l’âme, et de renforcement des liens de fraternité et de solidarité, je tiens à adresser mes vœux les plus sincères à mes frères et sœurs musulmans de Côte d’Ivoire et du monde entier. Que ce mois béni vous apporte paix, piété et prospérité », a-t-il publié.

Le fondateur de Générations et peuples solidaires – GPS, implore le très miséricordieux afin que que les prières et les actions de bienfaisance des fidèles musulmans durant ce mois sacré contribuent à l’avènement d’une société ivoirienne plus harmonieuse et plus solidaire, dans laquelle le pauvre, l’orphelin et l’indigent sont traités avec dignité et humanité.