Quelques jours après la découverte de poissons morts sur la lagune Ébrié, une délégation du ministère des Ressources animales et halieutiques s’est rendue sur les lieux.

Poissons morts sur la lagune Ébrié : Le ministère des Ressources animales en inspection

Samedi 9 mars 2024, une délégation du ministère des Ressources animales et halieutiques s’est rendue autour du plan d’eau lagunaire, notamment à Abobo Doumé, Locodjro, Abia-Koumassi, Adjahui Coubé, Vridi Ako, Entrée Baie de Biétry, Zimbabwé, Abia-Abety dans le Districtautonomed’Abidjan.

La visite des collaborateurs du ministre Kobenan Kouassi Adjoumani fait suite à la découverte de poissons morts découverts sur la la lagune Ébrié, précisément sur la baie de Biétry. Dr Kallo Vessaly, directeur des services vétérinaires et la délégation ont informé les chefs et les populations sur les causes du phénomène de poissons morts.

Les envoyés du ministre Adjoumani ont aussi sensibilisé les populations aux bonnes pratiques de préservation de l’écosystème lagunaire et les risques liés à la consommation de poissons découverts morts et à leur collaboration dans la gestion de ce type d’incident. C’est la seconde visite du ministère des Ressources animales et halieutiques sur les lieux.

De leur côté, les habitants ont pris l’engagement d’œuvrer avec les autorités pour la préservation de l’écosystème lagunaire. Pour rappel, c’est le mardi 5 mars 2024 que des poissons morts ont été découverts flottant sur la lagune Ébrié entre ancien Koumassi et Port-Bouët.