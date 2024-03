Au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré a encouragé vivement la jeunesse à investir beaucoup plus dans le secteur de l’agriculture. Ainsi, la visite du Président Ibrahim Traoré aux exploitations agricoles à Bagré démontre clairement son fort engagement envers la jeunesse et l’agriculture au Burkina Faso.

Burkina Faso : Ibrahim Traoré motive la jeunesse à investir dans l’agriculture

En saluant les étudiants impliqués dans le secteur agricole à travers le projet Incubateur de technologies de l’ANVAR, le Président a montré l’importance de cette initiative et a promis un soutien personnalisé, comprenant des forages et des kits d’intrants et de semences pour encourager leur installation et augmenter leur productivité.

En effet, le Chef de l’État a exprimé son souhait de voir ces jeunes devenir des instructeurs, partageant ainsi leurs connaissances et incitant davantage de jeunes à s’impliquer dans le secteur agricole. En encourageant les étudiants à devenir des modèles et des acteurs clés dans la réalisation de l’autosuffisance alimentaire, le Président Ibrahim Traoré insiste sur l’importance de la contribution de la jeunesse à la prospérité et au développement du Burkina Faso.

En outre, les étudiants, surpris et fiers de la visite présidentielle, ont exprimé leur engagement envers l’agriculture et leurs aspirations futures. Certains d’entre eux, tels que Roukia Guerre et Soutonnoma Gaël Sorgho, voient cette expérience comme le début d’une carrière prometteuse dans le domaine agricole.

En fin de compte, cette démarche présidentielle illustre l’engagement du Président Ibrahim Traoré envers la jeunesse et l’agriculture, mettant en lumière l’importance cruciale qu’il accorde à l’autosuffisance alimentaire dans sa vision de développement pour le Burkina Faso.