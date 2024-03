Le Maroc a été déchargé de toute accusation d’espionnage et d’ingérence dans les affaires intérieures de l’Espagne. La nouvelle est tombée grâce à un rapport de l’Agence espagnole de contre-espionnage. Cette nouvelle vient clarifier la situation entre le Maroc et l’Espagne.

L’Agence espagnole de contre-espionnage disculpe le Maroc

Fin des allégations d’espionnage contre le Maroc. L’Agence espagnole de contre-espionnage, une institution officielle sous la responsabilité directe du gouvernement espagnol, a innocenté le Maroc de toute accusation d’espionnage et d’ingérence.

En effet, ces conclusions mettent fin à des mois de spéculations et de tensions entre les deux pays, et confirment ce que des responsables espagnols avaient déjà affirmé lors d’interrogatoires devant le Parlement européen en 2022. De plus, la décision de l’Audience nationale espagnole en 2023 visant à classer l’affaire Pegasus faute de preuves renforce davantage cette conclusion.

Par ailleurs, les soupçons d’espionnage entre les deux nations ont entraîné des répercussions sur les relations diplomatiques entre les deux pays impliqués. Maintenant que le Maroc a été déchargé de toute responsabilité dans cette affaire, cela pourrait contribuer à apaiser les tensions et à favoriser un dialogue plus constructif entre les deux nations.

Certainement que des mesures sont en train d’être prises pour renforcer la confiance et la coopération entre les services de renseignements des deux pays, afin de prévenir de telles situations à l’avenir.