Marvel Studios annonce Black Panther 2 au cinéma en 2022

Black Panther 2 "Wakanda Forever" arrive dans les salles de cinéma en 2022. Marvel Studios a annoncé la suite du film Avengers qui se fera sans Chadwick Boseman, décédé en 2020.

Wakanda Forever dans vos salles en 2022

Après le succès phénoménal de Black Panther, Marvel avait donné son feu vert à la suite des aventures de son superhéros félin et griffu. Mais depuis la mort de l’acteur Chadwick Boseman, terrassé par un foudroyant cancer en 2020, Marvel super en idées restait, discrèt sur l’avenir du personnage des comics.

Souhaitant lui rendre hommage, tout en continuant d’explorer l’univers riche du personnage, Marvel Studios a récemment dévoilé le titre de ce nouveau film. Baptisé "Wakanda Forever", il devrait introduire un nouveau héros costumé dans le Marvel Universe. Reste à voir qui aura la lourde tâche d’incarner la nouvelle panthère noire sur le grand écran.

Il se murmure que le rôle pourrait être confié à Letitia Wright qui incarnait la petite sœur de T’Challa. Lupita Nyong’o, Danai Gurira et Martin Freeman seront également de retour pour ce nouveau chapitre qui doit sortir en juillet 2022 dans les salles obscures. Ryan Coogler sera à la réalisation et à l’écriture du scénario, comme c’était déjà le cas en 2018.

Black Panther 2 est confirmé lors du Comic-Con 2019 de San Diego, mais il n'est pas inclus dans la Phase 4 du MCU.

Marvel tient à rappeler son attachement aux salles obscures dans une vidéo inédite. Baptisée Marvel Studios Celebrates The Movies, elle retrace plus de 13 ans d’histoire du MCU et nous offre un riche aperçu de ce que nous réserve la saga à l’avenir des héros Marvel. Avec la voix du regretté Stan Lee en fond sonore, la vidéo annonce du grand frisson sur le grand écran pour les prochaines années.

Univers marvel : Le roi T’Challa dans Black Panther

Une panthère humaine sur le toit d'une voiture : c'est le spectacle auquel ont pu assister de nombreux badauds à Busan, en Corée du Sud, où s'est tournée une partie de Black Panther en février 2017. L’acteur américain Chadwick Boseman, l'icône des studios Marvel « Black Panther », est décédé à 43 ans d’un cancer du côlon, après une bataille menée pendant quatre ans, en privé, contre la maladie, selon son agent.

Avec « Black Panther 1» sorti en 2018, Boseman était devenu le premier super-héros noir à qui un film de la franchise Marvel était entièrement consacré. Réalisé par Ryan Coogler, « Black Panther » avait rassemblé, outre Boseman, un casting d’acteurs noirs parmi les plus prisés de Hollywood (l’oscarisée Lupita Nyong’o, Angela Bassett, Forest Whitaker, Daniel Kaluuya) pour former le groupe de gardiens de la galaxie.

Alors que Black Panther 2 est envisagée, le monde du cinéma apprend ce jour funeste du 28 août 2020, la mort de son acteur principal.

Budget et recettes de Black Panther 1

Avec un budget de production du film estimé à 200 millions de dollars, Black Panther a fait plus d'argent en quatre jours que le film Justice League n'en a fait en trois mois. Le film de Zack Snyder a fait 228 millions de dollars de recettes en 90 jours et Black Panther, 235 millions en quatre jours. Le reboot des Quatre Fantastiques n'avait fait que 168 millions de dollars sur deux mois et demi.

Au final, Black Panther 1 a en effet rapporté plus de 700 millions de dollars au box-office américain (soit le plus grand succès de l’année 2018-2019 aux États-Unis devant… Avenger : Infinity War). Et ses recettes mondiales ont dépassé 1,3 milliard de dollars.

En comparant les scores de Black Panther, le super-héros fait largement mieux que de nombreux films solos sur des personnages du MCU. Il dépasse Thor (181 millions de dollars), Captain America (176 millions) Ant-Man (180 millions), Doctor Strange (232 millions de dollars), L'incroyable Hulk (134 millions) ou bien Thor : Le monde des ténèbres (206 millions de dollars). Seuls Iron Man, Les Gardiens de la Galaxy et Spider-Man ont réussi à faire mieux que Black Panther lors du premier week-end d'exploitation aux Etats-Unis.

Les guerrières du Wakanda

Par ailleurs, Disney+ prépare une série Black Panther sur les Dora Milaje. Depuis le Wakanda, les guerrières, aperçues dans Falcon et le Soldat de l’Hiver, seront au cœur d’une nouvelle série estampillée Marvel pour la plateforme Disney+.

Ces guerrières d’élite qui font partie des forces spéciales Wakandaises auront droit à plusieurs épisodes sous la houlette de Ryan Coogler. Selon The Hollywood Reporter, Danai Guirira reviendra dans la peau d’Okoye, l’amie et garde du corps de T’Challa dans le premier film. Le projet, encore mystérieux, n’a pas été officiellement annoncé par la firme aux grandes oreilles.

Le nom du pays africain imaginaire, le Wakanda, est tiré du nom d'une tribu kenyane appelé Wakamba, aussi connue sous le nom Kamba.

Notons que The Black Panther a été créé en juillet 1966, deux mois avant la création de la Black Panther Party. Il régnait alors une confusion auprès du public, ce dernier croyant que les comics faisaient ouvertement référence au parti. Il a été décidé de renommer le personnage Black Leopard avant que les créateurs ne reviennent finalement sur leur décision.