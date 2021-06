Législatives partielles à Jacqueville: Adama Bictogo en renfort pour le RHDP

Adama Bictogo, le directeur exécutif du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), reprend son bâton de pèlerin pour apporter son soutien aux candidats du parti au pouvoir en lice pour les élections législatives partielles du samedi 12 juin 2021.

Législatives partielles : Adama Bictogo repart sur le terrain

Après son élection à la députation de la commune d'Agboville lors des législatives du 06 mars dernier, Adama Bictogo redescend dans l'arène. Mais cette fois, pour des candidats de son parti politique.

En prélude aux élections législatives partielles du samedi 12 mars prochain, le directeur exécutif du RHDP, est attendu jeudi 10 juin à Jacqueville, dans la région des Grand-ponts.

Le numéro 2 du parti au pouvoir, participera au meeting de clôture du candidat Pierre Yourougou du parti présidentiel, en course pour le siège de député de la circonscription d’Atoutou et Jacqueville, communes et sous-préfectures.

Avant Jacqueville, le premier vice-président de l’Assemblée nationale ivoirienne, s'était déjà rendu dans les localités de Mankono et Séguéla où il a eu des réunions publiques entre les 5 et 6 juin dernier.

L'étape de Jacqueville, à l'instar des autres circonscriptions électorales dans lesquelles sont engagés des candidats du RHDP, vise à consolider l'assise électorale du parti.

« Des challenges nouveaux nous attendent »

« Dans toutes ces localités, nous avons des candidats en mesure de nous ramener la victoire », affirme Adama Bictogo qui demande à ses militants de se remobiliser. « Des challenges nouveaux nous attendent », ajoute-t-il.

Cette troisième visite-terrain (celle de Jacqueville) sera l’occasion pour le directeur exécutif du RHDP, de maintenir le lien avec les militants et sympathisants, de prôner l’unité au sein de sa famille politique et la réconciliation en Côte d’Ivoire.

La campagne électorale pour les législatives partielles a débuté le vendredi 4 juin 2021 à zéro heure. Elle s’achèvera le jeudi 10 juin 2021 à minuit. Les élections législatives partielles auront lieu dans six circonscriptions électorales.

À savoir Atoutou et Jacqueville, communes et sous-préfectures ; - Gbélo, Gouékan, Koonan, Ouaninou, Sabadougou et Santa communes et Sous-préfectures ; - Dabouyo et Guéyo, communes et Sous-préfectures ; - Dogbo et Grand-Béréby communes et Sous-préfectures; - Séguéla commune ; - Mankono commune et sous-préfecture.