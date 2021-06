Le footballeur Abdou Razack accusé d'avoir laissé son père mourir

Le footballeur burkinabè Abdou Razack Traoré est au coeur d'une vive polémique qui alimente les réseaux sociaux depuis plusieurs jours.

"Abdou Razack ne parle plus avec personne dans la famille" (famille )

Abdou Razack Traoré, né le 28 décembre 1988 à Abidjan en Côte d'Ivoire, est un footballeur international burkinabé. Il occupe actuellement le poste d'ailier à Giresunspor.

Formé au centre excellence d'Adjamé, il joue ensuite au Raja de Casablanca, à Rosenborg et au Lechia Gdańsk, avant de s'engager en janvier 2013 avec Gaziantepspor. Né en Côte d'Ivoire, il profite de ses origines burkinabè pour intégrer la sélection du Burkina et disputer deux Coupes d'Afrique des nations en 2012 et 2013.

Depuis quelques jours, le footballeur burkinabè est au coeur d'une vive polémique qui alimente les réseaux sociaux. Dans une vidéo devenue virale sur la toile, sa mère, en pleurs, affirme avoir été abandonnée par son fils footballeur.

'' Où je suis là, je ne dors pas la nuit à cause de ce seul enfant. J’ai trop souffert avec cet enfant. Le jour j’ai mis Razack au monde, on m’a déchirée (…) Mais aujourd’hui là, voici cet enfant, et puis voici comment je souffre, je dois partout… Je lui demande pardon … Parlez à mon fils … De la façon dont Aicha (sœur de Razak) aime son papa et puis sa maman là, que Razack m’aime comme ça. Je suis sa mère, c’est moi qui ai porté Razack dans mon ventre pendant 9 mois…'', a-t-elle rappelé.

Les frères du footballeur sont également montés au créneau pour confirmer les dires de leur mère. Ils ont affirmé que cette situation ne date pas d'auourd'hui mais de depuis plus de 10 ans.

''Razack ne fait rien avec sa propre maman, jusqu'à AVC a failli la tuer. Il ne parle plus avec personne dans la famille. Il est en contact qu'avec les parents de sa femme Aicha ... Même quand notre père était malade, on l'a appelé, il n'a pas réagi et le vieux est finalement décédé'', a confié un de ses frères.