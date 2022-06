Black Panther : Après la mort de Chadwick Boseman, voici la suite

Près de deux ans après la mort de Chadwick Boseman, le réalisateur de Black Panther, Ryan Coogler, se prépare à faire sortir la suite de ce film adapté du personnage de Marvel Comics T'Challa.

Black Panther : L'aventure continue... sans Chadwick Boseman

Réalisé par Ryan Coolger, le célèbre film de super héros Black Panther connaitra une suite. Selon une information publiée par le site RTE, le réalisateur de ce film sorti en 2018 et durant 134 minutes devrait connaitre bientôt une suite. Déjà, Martin Freeman, qui a joué dans la production, annonce que ce sera "vraiment exceptionnelle" même si Chadwick Boseman a disparu le 28 août 2020 à Los Angeles. Le défunt acteur américain a incarné le rôle du roi T'Challa alors qu'il était âgé de 43 ans.

Invité de l'émission The One Show sur BBC, Martin Freeman a reconnu que les choses ne seront plus comme par le passé. "De toute évidence, il y a eu un grand changement lorsque Chadwick Boseman est décédé, c'est le principal changement : il n'y a plus de T'Challa. (Mais) je pense que vous pouvez vous attendre à un autre très bon film. Quand Ryan Coogler, le réalisateur et scénariste, m'a expliqué ce que ça allait être, j'étais comme" Wow ". Je veux dire, ça prend une direction que vous pensez, je n'ai pas vu ça venir dans un milliard d'années. Je pense que ça va être vraiment, vraiment exceptionnel", a déclaré l'acteur.

À en croire notre source, la sortie de Black Panther Forever Wakanda devrait probablement s'opérer en novembre. Chadwick Aaron Boseman est né le 29 novembre 1976 en Caroline du Sud. En 2013, il crève l'écran grâce à son rôle dans Jackie Robinson, un drame sportif. Plus tard, en 2017, le natif d'Anderson démontre encore son talent d'acteur dans les films Message from the King et Marshall.

Acteur principal dans Black Panther, il a explosé dans Black Panther aux côtés de Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman et Michael B. Jordan. Ces derniers figureront dans Black Panther 2.