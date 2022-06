Danané: La mort d'un jeune révolte la population de Teapleu-Cavally

Deux véhicules de transport de type MASSA engagés dans une course folle, ont fauché un garçon de 15 ans et donné la mort à un plus âgé de la vingtaine sur le tronçon reliant Mahapleu à Danané, à la sortie du pont à Bopleu-Cavally, lundi 27 Juin 2022 aux environs de 17 heures.

Danané : Un jeune homme meurt dans un accident, des populations en colère

La population riveraine du village Bopleu-Cavally, dans la partie Ouest du canton Oua, a eu une fin de journée troublée, lundi 27 Juin 2022. La raison: la route reliant la ville de Mahapleu à celle de Danané a encore enregistré un accident mortel. En effet, aux environs de 17 heures, un véhicule de transport de type MASSA, poursuivant un autre à vive allure depuis Mahapleu, a percuté mortellement un jeune homme et un petit garçon, arrêtés sur la rive gauche en sortant du pont sur le fleuve Cavally.

« C’est un spectacle désolant, voire frustrant, qui se laissait voir. Le jeune homme de la vingtaine est mort sur le champ tandis que celui de 15 ans se debattait dans la brousse car violemment percuté», a confié GOUET Jean, trouvé sur la scène de l'accident. « Les deux victimes venaient du village Teapleu-Cavally après le travail du champ, pour s'acheter quelques kilogrammes de riz pour le repas du soir. Celui qui est mort se nomme Gouantogui Yannick dit Yacou. Il est père d'un enfant. Heureusement l'autre, Elysée, est sorti indemne, sans égratignures. La victime est originaire de dropleu. C'est sa mère qui vient de Teapleu-Cavally. C'est un neuveu qu'on vient de perdre», témoigne Blimi Laurent, conseiller pédagogique, conseiller du chef du village.

Aux dernières nouvelles, la dépouille du garçon tué sur le coup, se trouverait à la morgue de Danané. « Les deux véhicules étaient en pleine vitesse même étant sur le pont. J’ai entendu un violent choc. Je suis sorti de la maison pour aller aux nouvelles. Avec des parents, nous nous sommes dirigés vers le pont. On a vite découvert l'horreur : un véhicule dans les ravins, les quatre roues en l'air, un mort et un garçon dans la broussaille. Le chauffeur, quant à lui, a pris la clef des champs pour sauver sa peau, laissant le moteur du camion en marche», raconte Alfred K.M de Bopleu-Cavally. Très vite, l'information parvient aux oreilles des populations de Teapleu-Cavally, à deux kilomètres de l'endroit de l'accident.

Comme un phénomène de mode, la jeunesse du secteur qui en avait gros sur le cœur de voir des accidents mortels à n’en point finir sur cette voie, l’a obstruée ce mardi après avoir mis le feu au véhicule assassin, la veille, obligeant les usagers venant des deux sens, à faire demi-tour. A 10 heures, les commandants de l'escadron et de compagnie arrivent à Teapleu-Cavally avec un détachement de gendarmes.

« Nous sommes là pour partager vos peines et appeler au calme. Se faire vengeance ne fera jamais revenir le frère arraché à l'affectation de tous. La route étant le bien à nous tous, personne n'a le droit d'empêcher l'autre de l'utiliser. Pensons à la suite, à comment offrir des obsèques dignes au disparu. Cela dans la discipline et la tolérance», a indiqué le chef de compagnie de la gendarmerie de Danané.

Les nombreuses questions des jeunes remontés par la disparition brutale d'un des leurs ont pu trouver réponses auprès des officiers de la gendarmerie. « Nous sommes tous ivoiriens. Ce qui nous lie est plus fort que ce qui nous divise. Etant vos envoyés auprès du corps préfectoral, nous vous assurons de transmettre fidèlement vos différentes préoccupations. Rendez-nous la tâche aisée en levant les barrages et promettez-nous de ne plus vous faire vengeance», a suggéré le Commandant de l'escadron.

« On ne peut pas enterrer un cadavre et laisser ses pieds dehors. Si les autorités appellent à l'apaisement, qu'elles aillent jusqu'au bout. C'est-à-dire donner une suite favorable à cette affaire. Sinon nous serons emmenés à obstruer la voie à nouveau», a prévenu Gouet, le président des jeunes de Teapleu-Cavally. Le temps des pourparlers avec la chefferie traditionnelle, les jeunes et les émissaires du préfet du département de Danané, la circulation a repris dans les deux sens.

Une correspondance de Sony WAGONDA