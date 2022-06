Université FHB : Des étudiants appelés à régulariser leur situation

Des étudiants de l' Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, non encore inscrits au titre de l'année académique 2021-2022, sont appelés à procéder à leur inscription ou réinscription, apprend-on dans un communiqué de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire).

Université Félix Houphouët-Boigny : Le délai des inscriptions et réinscriptions prorogé

Les étudiants de l' université Félix Houphouët-Boigny de Cocody n'ayant pas encore procédé à leur inscription ou réinscription pour le compte de l'année académique 2021-2022 ont jusqu'au vendredi 15 juillet 2022 pour se faire enrôler. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié par la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire).

En effet, le syndicat fait remarquer que le processus d'inscription et de réinscription à l' Université Félix Houphouët-Boigny a fait face depuis l'année académique 2021-2022 à des dysfonctionnements. Cela a empêché un grand nombre d'étudiants de s'inscrire ou de se réinscrire.

Après une intervention d'Alla Saint Clair et son syndicat auprès de l'administration universitaire, mais aussi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il a été décidé de la prorogation du délai des inscriptions et réinscriptions jusqu'au vendredi 15 juillet 2022, de la mise en place d'une commission de traitement des cas litigieux d'inscription et réinscription, le recensement de l'ensemble des étudiants étant dans des cas litigieux, la régularisation de la situation des étudiants en retard d'inscription ou réinscription et la participation des étudiants non encore inscrits aux TD, TP et eux examens.

Par ailleurs, la FESCI invite les étudiants concernés à se mobiliser massivement afin de régulariser leur situation. Elle en appelle au sens de la responsabilité de tous et de chacun afin de sortir définitivement des problèmes liés aux inscriptions et réinscriptions à l’Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan-Cocody.