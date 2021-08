Football: Après le PSG, le Qatar de Al Thani veut s’offrir un club anglais

Qatar - La famille qatarie, Al Thani, propriétaire du PSG, s'apprête à racheter un club anglais plutôt que Naples, pour une offre de 560 millions d'euros.

Après le PSG : Une enveloppe de 560M€ préparée par le Qatar pour s’offrir un club anglais

Un rachat de Naples ne serait pas d’actualité au Qatar. Selon Le Parisien, QSI aurait bel et bien scruté plusieurs championnats en vue d’un nouvel investissement après le PSG, et notamment l’Italie. Cependant, le projet le plus concret sera bien celui menant à Leeds United.

De plus, d'après le quotidien régional, un rachat du Napoli ne serait absolument pas d’actualité. Ce serait donc l’Angleterre ou rien pour le Qatar actuellement. Cette très belle offre de la famille qatarie, Al Thani, avait été annoncée comme dégagée pour l’achat du club italien, Napoli.

Selon ces rumeurs, l 'Émir du Qatar, déjà propriétaire du PSG, aurait formulé une offre à hauteur de 560 millions d’euros à Aurelio De Laurentiis pour lui racheter le Napoli. A en croire le tabloïd britannique, le président du club italien étudierait sérieusement la proposition.

L’ancien propriétaire du club de football de la capitale, Colony Capital, a vendu le Paris Saint-Germain en concédant 70% de ses parts à une société d'investissement du Qatar, qui devrait être le fonds souverain de l'émirat.

La séquence du transfert de Lionel Messi du FC Barcelone au Paris Saint-Germain s’est achevée, mercredi 11 août avec une journée consacrée à la présentation aux supporters et aux médias, au lendemain de la signature de son contrat avec le club de la capitale.

Organisateur de la Coupe du Monde 2022, le Qatar continue ainsi d'investir sur le football européen. L'an dernier, un membre de la famille princière avait déjà pris le contrôle de Malaga, qui évolue en première division espagnole.

L'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, 41 ans, 3 femmes et 12 enfants, n’était pas l'aîné de sa fratrie de 23 frères et sœurs, mais son père l’a choisi comme successeur et lui a confié les clefs de l’Emirat en 2013. Il n’avait que 33 ans. Le jeune Tamim, lorsqu’il est devenu émir a la place de l’émir, avait déjà racheté le PSG, deux ans avant.

Les propriétaires du PSG, quant à eux, regardent un peu plus loin, en se concentrant sur 2022. Depuis que Qatar Sports Investments (QSI) en a acquis une participation majoritaire en 2011, le club a déjà beaucoup dépensé pour dominer le football français et remporter des succès sur la scène européenne.