L'Ivoirien Didier Drogba, la légende de Chelsea inspire Romelo Lukaku

Didier Drogba a positivement marqué le club anglais de Chelsea, dont il est devenu l'icône. Romelo Lukaku, de retour à Stamford Bridge, veut marcher dans les pas de l'ancien attaquant des Blues.

Didier Drogba est incontestablement le Légende de Chelsea sous l'ère Roman Abramovitch. C'est peu de le dire, car l'attaquant ivoirien s'est illustré de fort belle manière avec ce club londonien à qui il a offert sa première ligue des champions en 2012, ainsi que quatre titres de Premier League, quatre FA Cup. Les performances de l'ancien capitaine des Éléphants sont tout aussi fabuleuses. 381 matchs joués, pour 164 buts et 87 passes décisives.

C'est donc à juste titre que, de retour à Chelsea, Romelo Lukaku ambitionne de réaliser les statistiques de Drogba. Ou du moins, tenter de s'y coller. Arrivé dans son ancien club, avec un montant de transfert avoisinant les 97,5 millions de livres (132,78 millions de dollars), Lukaku a un leitmotiv. « C'est un gagnant (Drogba, Ndlr) dans tous les sens du terme, et c'est ce que je veux accomplir pour ce club », a-t-il déclaré d'entrée au confrère Sky Sports.

Avant de poursuivre : « Cela signifierait le monde pour moi. J'ai dit que je voulais faire ça quand j'étais enfant, et maintenant je suis ici, je vais au terrain d'entraînement tous les jours avec la même détermination pour aider mon équipe à gagner. »

Pour y parvenir, l'attaquant belge révèle être en contact avec son idole, meilleur buteur avec les Eléphants avec 66 buts, pour se voir communiquer cette force de vaincre. « Nous avons parlé, il y a quelques jours, et nous avons parlé de cette époque et des progrès que j'ai accomplis et de ce que je dois continuer à améliorer - garder la même faim tout le temps », a-t-il confessé.

« Nous parlons d'exercices individuels que j'aime, quel est le but de chaque exercice, et nous parlons de ces choses, mais aussi d'essayer de gagner parce que c'est la chose qui compte », a ajouté Romelo Lukaku, qui évoque une autre facette peu connue de Didier Drogba. « Le truc avec Didier, c'est que c'est un individu très détaillé », a-t-il déclaré.